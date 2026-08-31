Sappiamo che dovremmo farlo, ma spesso rimandiamo. È il meccanismo alla base della cosiddetta social procrastination o collective procrastination, un fenomeno sempre più studiato nell’ambito dei comportamenti sociali che descrive la tendenza delle persone a posticipare un’azione quando la responsabilità è percepita come condivisa o quando il contributo del singolo appare poco rilevante. Un comportamento che trova una particolare applicazione nel campo ambientale, tra la consapevolezza del problema e il cambiamento concreto dei comportamenti esiste ancora una distanza: il gesto corretto viene riconosciuto come importante, ma spesso rinviato a un momento successivo.





“Lo faccio tra cinque minuti”, “lo butto dopo”, “è solo una bottiglietta”: sono espressioni comuni che raccontano una forma di procrastinazione del gesto ambientale, apparentemente innocua ma capace di incidere sul percorso dei materiali verso il riciclo. Nel caso degli imballaggi in plastica e delle bottiglie in PET, infatti, il corretto conferimento rappresenta il primo passaggio indispensabile affinché un rifiuto possa essere raccolto, selezionato e trasformato in una nuova risorsa.

Da questa riflessione nasce “Fallo Ora”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica – insieme ad Acqua Vera e realizzata dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano, che questa estate porterà il messaggio del corretto riciclo al Jova Summer Party 2026, il tour di Jovanotti che dal 7 agosto al 13 settembre attraverserà l’Italia con nove appuntamenti, da Olbia al Circo Massimo, e che questo weekend ha fatto tappa a Palermo.





Un grande evento di musica e partecipazione diventa così uno spazio per raccontare l’economia circolare e il valore del corretto conferimento degli imballaggi in plastica, mostrando il percorso che permette alle bottiglie in PET raccolte correttamente di trasformarsi in nuove risorse. Con migliaia di partecipanti previsti, il Jova Summer Party rappresenta un contesto privilegiato per portare il tema del riciclo direttamente tra il pubblico e dimostrare come anche i grandi eventi possano diventare luoghi di partecipazione e diffusione di comportamenti responsabili.

Durante tutte le tappe del Jova Summer Party, Corepla e Acqua Vera coinvolgeranno il pubblico in attività di sensibilizzazione sul corretto riciclo degli imballaggi in plastica. La campagna sarà arricchita dalla distribuzione di gadget realizzati in plastica riciclata, e da una raccolta dedicata delle bottiglie in PET grazie agli speciali zainoni “Fallo Ora”, presenti negli spazi del tour per incentivare il corretto conferimento.

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