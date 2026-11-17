Pagine di storia che non si possono dimenticare, un viaggio dalle aule del Maxiprocesso fino alla nascita della Superprocura, per capire come la memoria diventa strumento di giustizia.

Ecco perché va letto il libro di Francesco Cangialosi, dal titolo “Dal Maxiprocesso alla Superprocura”, che verrà presentato alle 17.30 di martedì 17 novembre all’Archivio Comunale di via Maqueda 157, a Palermo. Un evento organizzato da Acli Palermo.

A portare i saluti istituzionali sarà Antonio Rini, assessore alla Cultura del Comune di Palermo. Introdurrà l’avv. Francesco Todaro, presidente provinciale Acli Palermo. Interverranno: Rachele Monfredi; l’avv. Fabio Trizzino; il prof. Gioacchino Lavanco; il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo. A concludere il pomeriggio sarà l’autore di questo importante documento storico, da leggere e rileggere, consegnandolo alla memoria per non dimenticare.









Luogo: Archivio comunale, Via Maqueda , 157, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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