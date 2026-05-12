A Bologna un grande evento culturale nel segno della Sicilia, dell’impegno civile e della cultura europea.

Giovedì 21 maggio, presso il Cinema Modernissimo, si terrà un importante appuntamento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere, con la partecipazione della grande scrittrice Dacia Maraini, tra le voci più autorevoli della cultura italiana, profondamente legata alla Sicilia anche attraverso la madre, la principessa Topazia Alliata.





L’iniziativa, patrocinata dall’Alto Parlamento Europeo, è stata ideata e coordinata da Ennio Giganti che ha selezionato uno staff prevalentemente siciliano composto dall’attrice Valentina Todaro che si occuperà anche della regia e dal presentatore dell’evento Andrea Todaro.

Per Ennio Giganti si tratta dell’ennesima iniziativa culturale e benefica di prestigio, dopo avere già ideato e coordinato il noto evento “Regina Scacco al Re” svolto a Palermo al Real Teatro S.Cecilia nel 27 Maggio 2023, anch’esso dedicato a importanti finalità sociali e culturali.





La manifestazione rappresenta un forte messaggio di sensibilizzazione, ma anche un motivo d’orgoglio per la Sicilia, protagonista attraverso artisti, organizzatori e professionisti capaci di esportare cultura, talento e impegno civile in contesti nazionali ed europei, dimostrazione che dalla nostra isola si possono fare delle belle iniziative anche a carattere internazionale senza bisogno di andare via dalla nostra splendida terra.

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