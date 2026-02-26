Direttamente dalla capitale a Palermo, la storia di due coppie e (tante) coincidenze. Periferia romana: in uno stabile di nuova costruzione si incrociano le vite di due coppie alla ricerca del loro primo appartamento. La prima, borghese e politically correct, è ancora incerta sull’acquisto e si perde nell’area destinata al bagno. Pochi istanti dopo, dallo stesso bagno, appare un’altra coppia, impegnata nell’identico sopralluogo. I due non potrebbero essere più diversi dai futuri vicini di casa. Venditore ambulante lui, ex prostituta rumena lei, sono i classici coatti della porta accanto.





Queste le premesse di “Ma che bell’Ikea”, lo spettacolo di Gianni Clementi con Danila Stalteri e Massimiliano Vado e con la regia di Nicola Pistoia.

Appuntamento sabato 28 febbraio, alle ore 21, e domenica 1 marzo, alle 17.45, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa 7 (Bonagia).

Le due coppie si ritrovano a condividere lo stesso ambiente, acquistando due appartamenti nello stesso edificio ma su piani diversi. Il loro stupore per questa convivenza aumenta quando scoprono che le rispettive abitazioni non solo sono identiche strutturalmente, ma hanno anche lo stesso arredamento. Sotto il segno di IKEA, riconoscono mobili, quadri e soprammobili. E anche le abitudini di vita non sono poi tanto dissimili.





Ma cosa possono avere in comune una vegana e una ex prostituta? Un avvocato progressista e un ultrà tendenzialmente nazista? Inizia così una sorta di frequentazione forzata, per tentare di scoprire il perché di simili sconcertanti coincidenze. Una commedia tutta da ridere, in cui non sarà difficile riconoscere anche una piccola parte della propria vita.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.

