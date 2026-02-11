La prima è promossa da Vincenzo Andronaco e censirà le esperienze autenticamente italiane in Germania, dove l’imprenditore siciliano, con la sua catena di grande distribuzione e gastronomia, da 43 anni rappresenta un business da 80 milioni di euro l’anno per centinaia di aziende italiane, anche piccole e familiari, con 9000 referenze a scaffale.

Solo di vino, si parla di 1950 etichette da ogni Regione della nostra penisola.





Giovanni Callea e Davide Morici, gli ideatori palermitani di I Go Italian, movimento che mette in rete i luoghi più significativi della gastronomia italiana nel mondo, secondo i valori per i quali UNESCO l’ha riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità, annunciano una novità editoriale peculiare ed esclusiva: le guide I Go Italian alla ristorazione italiana più virtuosa all’estero, non per stelline e punteggi alla cucina, ma per calore umano, relazioni, accoglienza, senso di casa, oltre naturalmente alla qualità delle ricette e degli ingredienti.

La prima pubblicazione disponibile da giugno 2026, sarà dedicata alla Germania, dove oggi Vincenzo Andronaco con Andronaco Grande Mercato è il vero e assoluto ambasciatore della italianità che i tedeschi amano, se è vero, come recita un antico proverbio, che “l’amore passa per la gola”: ed è proprio attorno alla tavola che l’Italia ha da sempre costruito relazioni, identità e fiducia. Valori ai quali le guide I Go Italian intendono dare ulteriore riconoscimento e visibilità.





Anche sotto il profilo economico, l’imprenditore di origine siciliana con la sua catena di grande distribuzione e gastronomia, rappresenta un riferimento unico e insostituibile per le imprese italiane del settore che alla Andronaco Grande Mercato fatturano circa da 80 milioni di euro l’anno. E per numerose realtà piccole, familiari quanto preziose, di cui il nostro Paese è ricco, la catena siciliana è l’unico sbocco all’estero o almeno in Germania.

La ‘Grande Guida Andronaco ai Ristoranti Italiani in Germania di I Go Italian’ uscirà in 3 lingue. Cartacea e digitale in tedesco, on line in italiano e inglese, con cadenza annuale. A colori, prezzo di copertina da definire. Le Guide cartacee saranno distribuite in 3000 copie nei 9 punti vendita del Gruppo Andronaco (50.000 metri commerciali) e nei 100 ristoranti aderenti a I Go Italian in Germania.





Il racconto della Guida è curato in prima persona da Giovanni Callea e Davide Morici, e si sviluppa attraverso un modello aperto e partecipato.

«E’ una curiosa anomalia che la migliore cucina al mondo, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale, venga raccontata quasi esclusivamente secondo i principi della celeberrima guida francese», spiegano Callea e Morici. “Con Andronaco stiamo sviluppando un nuovo criteri di selezione: daremo conto dei ristoranti che diventano casa ogni giorno per centinaia di migliaia di tedeschi, e che spesso esprimono una ristorazione italiana moderna, evoluta e in molti casi più innovativa di quella praticata in Italia. Proprio per questo interessante anche per gli italiani in Germania per turismo o lavoro!”





“Con questa Guida – commenta Vincenzo Andronaco – intendiamo dare onore ai tanti gastronomi che in Germania ed ovunque nel mondo ogni giorno promuovono e valorizzano la nostra cultura italiana. Questa guida è il mio modo di dire loro Grazie.”

I GO ITALIAN, a poco più di un mese dalla presentazione ufficiale del progetto, vede circa 100 realtà aderenti negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e in Oriente, per un fatturato complessivo superiore ai 300 milioni di euro; la rete coinvolge oltre 2.000 addetti, considerando gli impiegati delle singole imprese e di questi, circa 800 fanno parte del gruppo Andronaco, che ha evidentemente scelto di sposare l’iniziativa con grande determinazione. I Go Italian vuole essere un vero e proprio ecosistema narrativo, che comprende:

– segnaletica fisica nei locali (una targa)

-racconto condiviso sui social

-il contributo attivo di Narratori e Custodi

– e a breve le preziose Guide

