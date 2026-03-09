Il fascino e l’eleganza di Messina hanno conquistato il cuore pulsante della moda internazionale. In occasione della recente Milano Fashion Week, la giovanissima modella messinese Benedetta Pulejo è stata tra le protagoniste assolute del Diamond Club Fashion Event, l’esclusivo appuntamento curato da Carmelo Alì e Laura Pagani Cesa, tenutosi nella raffinata cornice del Museo Bagatti Valsecchi.

La diciottenne peloritana, accompagnata dalla madrina dell’evento, l’avvocato Elisabetta Baviera, ha saputo interpretare con magistrale naturalezza l’essenza della bellezza siciliana, sfilando per nomi di prestigio della haute couture. La modella ha prestato il suo portamento scultoreo — forte di una statura di 180 cm — alle creazioni della stilista siciliana Mariella D’Angelo, capace di fondere tradizione e modernità, e alla nuova collezione Foyer 2026 di Maison Dray.





Proprio sulla passerella di Enrico Dray, Benedetta ha dato vita a un tributo alla magnificenza dei teatri d’opera italiani. Avvolta in cromie drammatiche come il rosso teatrale e l’azzurro Tiepolo, ha esaltato silhouette strutturate e volumi preziosi, ricevendo scroscianti applausi da un pubblico d’élite composto da addetti ai lavori e stampa specializzata.

L’eco del suo successo ha valicato i confini nazionali: la sua presenza è stata celebrata dai principali media partner internazionali del settore, tra cui i prestigiosi Luxury Investment Magazine, Rinascimento Magazine e Celebre Magazine World. Critici e giornalisti hanno lodato non solo l’estetica impeccabile della giovane messinese, ma anche una sicurezza e una padronanza della scena rare per la sua età.





Nonostante l’ascesa nel mondo del fashion, Benedetta Pulejo mantiene un forte legame con le sue radici e la sua formazione. Studentessa presso il Liceo Classico Maurolico di Messina, coltiva con dedizione passioni come la pittura e il volontariato, dimostrando una personalità poliedrica che va oltre i canoni estetici.

Il successo milanese rappresenta solo l’inizio di un percorso luminoso: per la modella sono già pervenuti numerosi inviti per i prossimi appuntamenti d’alta moda. Milano ha sancito ufficialmente la nascita di una nuova stella che, con orgoglio, porta il nome di Messina nel mondo.

