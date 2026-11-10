Il 13 novembre il mezzosoprano protagonista del recital “Il Filo d’Arianna”, diretto dal maestro Giulio Prandi. Dalla Carmen alla Sydney Opera House alle collaborazioni con Riccardo Muti e Antonio Pappano, una carriera internazionale che incontra anche l’alta moda di Luisa Beccaria

Dalla Carmen che conquistò Sydney alle rarità del Barocco italiano che risuoneranno nel cuore di Londra. La voce è quella del mezzosoprano catanese Josè Maria Lo Monaco, artista che ha attraversato i palcoscenici di quattro continenti e che venerdì 13 novembre sarà protagonista alla Wigmore Hall, una delle sale da concerto più prestigiose al mondo. Un luogo che ha fatto la storia della musica, ospitando interpreti leggendari come Enrico Caruso, Arthur Rubinstein, Sviatoslav Richter e Jacqueline du Pré, e compositori del calibro di Camille Saint-Saëns e Benjamin Britten.

“Il Filo d’Arianna” è il titolo del recital che vedrà Josè Maria Lo Monaco esibirsi insieme al Coro e Orchestra Ghislieri di Pavia, sotto la direzione del maestro Giulio Prandi, tra i più autorevoli interpreti e studiosi della musica antica. Un progetto che riporta alla luce anche composizioni raramente eseguite e affida alla voce del mezzosoprano il compito di raccontare uno dei miti più intensi della tradizione classica: quello di Arianna, tra amore, abbandono, dolore e riscatto.





Le musiche di Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Benedetto Marcello, Francesco Bartolomeo Conti, Giovanni Alberto Ristori, Johann Adolf Hasse e Joseph Haydn accompagnano il pubblico in un percorso attraverso il Settecento europeo, restituendo le diverse sfumature di una figura femminile che, a distanza di secoli, continua a parlare di sentimenti profondamente umani. Un lavoro di ricerca musicologica che restituisce al pubblico pagine poco conosciute e le fa rivivere attraverso l’interpretazione contemporanea.

Tre città, quattro giorni e un filo che unisce musica, arte e alta moda. Il progetto debutterà domani, 10 novembre, a Pavia, nell’ambito del P.A.V.I.A. Festival Barocco. L’11 novembre farà tappa a Milano, con un evento privato al Museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati, prima di approdare venerdì 13 novembre alla Wigmore Hall di Londra, dove il concerto avrà inizio alle 19.30.

Ad accompagnare l’artista in questa esperienza ci sarà anche Luisa Beccaria, la maison di alta moda che vestirà l’artista per i tre appuntamenti. Un incontro che ha un’origine comune: la Sicilia. Da una parte la cantante, cresciuta artisticamente a Catania prima di affermarsi sulla scena internazionale; dall’altra una stilista che proprio dall’Isola, dai suoi colori, dalla luce e dalle atmosfere mediterranee, trae parte della propria ispirazione. Due mondi creativi che si incontrano a Londra, portando con sé un’identità siciliana riconoscibile, capace di dialogare con il pubblico internazionale.





Per Josè Maria Lo Monaco, quello londinese è un nuovo traguardo di una carriera che l’ha vista esibirsi dal Teatro alla Scala di Milano all’Opéra di Parigi, dal Festival di Salisburgo alla Sydney Opera House, fino ai teatri di Giappone, Cina e America Latina. Proprio a Sydney, la sua interpretazione di Carmen attirò l’attenzione della stampa australiana, conquistando anche la prima pagina del Sydney Morning Herald. Un’altra Carmen, quella dell’Opéra de Lyon firmata dal regista Olivier Py, ottenne il riconoscimento di Production of the Year da Mezzo Television, raggiungendo successivamente il pubblico internazionale anche attraverso la televisione e le piattaforme digitali.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti direttori d’orchestra, tra cui Riccardo Muti, Antonio Pappano, Ottavio Dantone e Jordi Savall. Tra le esperienze più significative anche il debutto nel ruolo di Angelina nella Cenerentola di Rossini, in occasione della riapertura del Teatro Petruzzelli di Bari, con la direzione di Evelino Pidò e la regia di Daniele Abbado.





Le radici, però, restano a Catania, dove ha studiato pianoforte prima di perfezionare il proprio percorso nel canto lirico. Oggi Josè Maria Lo Monaco è anche docente di Canto Rinascimentale e Barocco al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e affianca all’attività teatrale un’intensa ricerca sul repertorio antico, documentata da incisioni per importanti etichette discografiche internazionali. Da Catania a Londra, passando per i grandi teatri del mondo: il 13 novembre, alla Wigmore Hall, sarà ancora una volta la sua voce a raccontare una storia. Quella di Arianna, delle sue emozioni e di una musica composta secoli fa che continua a trovare nuove strade per arrivare al pubblico.

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