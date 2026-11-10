Dodici giovani grifoni (Gyps fulvus) sono arrivati dalla Spagna alla voliera di acclimatazione di contrada Terra dei Poveri, a Isnello, nell’ambito del progetto di rafforzamento della colonia del Parco delle Madonie. Un’iniziativa che vede collaborare l’Ente Parco delle Madonie, l’associazione spagnola GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), la Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo e il Comune di Isnello.

Ad accogliere gli esemplari erano presenti il presidente del Parco, Giuseppe Ferrarello, il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, il presidente della Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo, Salvatore Seminara, il prof. Bruno Massa, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, lo zoologo del Parco Antonio Spinnato e Antonio Onorato, presidente dell’associazione Verdi Aquile Madonite, che gestisce la voliera. Presenti anche rappresentanti del Corpo Forestale impegnati nel territorio madonita. Per il GREFA è intervenuto Juan Martinez, responsabile della squadra che ha curato il trasferimento degli animali dalla Spagna.





Il presidente Giuseppe Ferrarello ha espresso gratitudine a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, con un particolare ringraziamento alla delegazione spagnola.

“L’arrivo di questi dodici grifoni – ha detto – rappresenta un risultato importante per il Parco e per tutto il territorio madonita. È il frutto di una collaborazione che unisce istituzioni, competenze scientifiche e associazioni, superando i confini territoriali per perseguire un obiettivo comune: tutelare la biodiversità e ricostituire gli equilibri naturali. Il ritorno del grifone è un patrimonio da custodire e consegnare alle future generazioni. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al GREFA, alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo, al Comune di Isnello e a tutti coloro che, con professionalità e impegno, rendono possibile questo percorso”.

I dodici esemplari sono stati identificati mediante anello metallico ISPRA e anello marker azzurro con codice alfanumerico individuale, utile al riconoscimento e al monitoraggio a distanza. Si tratta di giovani animali recuperati feriti o debilitati in diverse regioni spagnole, curati e riabilitati in centri specializzati prima di essere inseriti nei programmi europei di reintroduzione.





Nella voliera trascorreranno un periodo di acclimatazione di circa sei-otto mesi, prima del rilascio in natura. I primi riscontri sono positivi: gli animali si sono adattati alla struttura e si alimentano regolarmente. La presenza del carnaio nelle immediate vicinanze garantirà inoltre un’adeguata disponibilità alimentare.

Con i nuovi arrivi, la colonia madonita raggiunge circa ottanta esemplari

Il grifone svolge anche una funzione fondamentale per l’ambiente. “I grifoni – spiega lo zoologo Antonio Spinnato – sono animali molto socievoli e collaborano nella ricerca delle carcasse. Una colonia numericamente più consistente offre maggiori possibilità di sopravvivenza agli individui e assicura un servizio ecologico particolarmente importante per le Madonie, dove è significativa la presenza di daini e cinghiali. Le traslocazioni da altre regioni rappresentano, pertanto, uno strumento prezioso per consolidare la popolazione”.

L’arrivo dei dodici giovani esemplari conferma l’impegno del Parco delle Madonie in un progetto che coniuga cooperazione internazionale, ricerca scientifica e tutela del patrimonio naturale. L’obiettivo è fare delle Madonie un habitat sempre più stabile per il grifone, favorendone la presenza e la riproduzione nel rispetto degli equilibri del territorio.

Luogo: Isnello, ISNELLO, PALERMO, SICILIA

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