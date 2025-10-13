Dal Tatami al Trionfo: I Giovani Guerrieri di Randazzo brillano allo Stadio Maradona

Un’esplosione di energia, emozioni, e tricolori. Allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in un tripudio di applausi e note della fanfara dei Carabinieri, si è svolta la maestosa Cerimonia delle Medaglie d’Oro Libertas, evento che ha visto sfilare oltre 6000 atleti provenienti da tutta Italia. Ma tra tutti, a risplendere come vere stelle nel firmamento sportivo, sono stati loro: i giovani guerrieri del Karate della palestra “Passion Fitness” di Randazzo, piccoli atleti ma con uno spirito da veri campioni.

Lo sport del karate non è solo tecnica e potenza, ma è rispetto, disciplina, crescita personale. E questi ragazzi ne sono la prova vivente. Dopo aver conquistato la scena a marzo scorso a Veroli, in provincia di Frosinone, durante una competizione nazionale con oltre 500 atleti, il team siciliano ha lasciato il segno, dimostrando che la passione, l’impegno e il sacrificio pagano sempre.

Guidati dai maestri Vincenzo (Enzo) Bordonaro, Alfio Pintabona e Alessia Bordonaro, veri mentori prima che allenatori, gli atleti hanno dominato le categorie Kata, Kata a squadre e Kumite, guadagnandosi un posto d’onore nella cerimonia di Napoli, dove hanno ricevuto la medaglia d’oro Libertas 2025 e il prestigioso attestato di Eccellenza.





I nomi dei giovani campioni?

Sono Christian Carciola, Pietro Proietto Batturi, Roberto Caffarella, Giuseppe Magro, Antonino Bonanno, e il piccolissimo ma già determinato Leonardo Carciola. A soli pochi anni, Leonardo rappresenta l’essenza dello spirito sportivo: forza, entusiasmo, e un cuore che batte per il karate.

E quando le note solenni della fanfara dei Carabinieri hanno invaso lo stadio, accompagnando la sfilata degli atleti, l’emozione è diventata pura magia. Un momento da brividi, vissuto con orgoglio anche grazie alla presenza di figure istituzionali come l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e autorità del mondo sportivo come Andrea Pantano, presidente nazionale Libertas, e i rappresentanti del CONI e del CNS Libertas.





Karate: molto più di uno sport

In un mondo che spesso corre troppo in fretta, il karate insegna a fermarsi, respirare, e rispondere con equilibrio. È uno sport che forma il carattere, che costruisce amicizie, che educa al rispetto e alla perseveranza. Ed è questo che i ragazzi della Passion Fitness hanno dimostrato: non basta vincere, bisogna crescere.

La Passion Fitness – Karate di Randazzo continua così a scrivere pagine importanti nel panorama sportivo nazionale, confermandosi come una fucina di talenti. Il lavoro quotidiano dei maestri e l’entusiasmo delle famiglie creano un ambiente dove i giovani possono sognare in grande.

Dall’Etna al Vesuvio: la voce dei giovani si è fatta sentire

Una frase su tutte rimarrà scolpita in questa giornata: “I nostri piccoli atleti hanno fatto sentire le loro grida dall’Etna al Vesuvio.” Non è solo una metafora, ma l’immagine potente di un sud che cresce, che non si arrende, e che crede nei suoi giovani.

E allora ai ragazzi che leggono, a chi cerca una passione vera, un gruppo dove crescere, un luogo dove credere in sé stessi: il karate è una scelta di vita, non solo uno sport. E a Randazzo, con la Passion Fitness, quella scelta può trasformarsi in un viaggio straordinario.

Alfio Papa

Luogo: Via Domenico Tempio , 29, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA

