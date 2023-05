“La scelta di Lorenzo Cesa come presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato onora tutta l’Udc, un partito che per tradizione antica è fermamente ancorato alle politiche atlantiche ed europeiste. Siamo certi che Cesa con la sua vasta esperienza politico-parlamentare darà un contributo fondamentale al raccordo tra l’organizzazione Atlantica e le nostre Camere” così Decio Terrana, Coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia.

