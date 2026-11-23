In vista della XII edizione del premio nazionale dedicato alla musica dance e al clubbing, l’organizzazione affida al DJ e producer originario di San Michele di Ganzaria il compito di coordinare e valorizzare le eccellenze della nightlife isolana.

È ufficiale la nomina di Giuseppe Rizzo, in arte Rizzo DJ, nel ruolo di Responsabile Regionale per la Sicilia dei Dance Music Awards, il più importante riconoscimento nazionale dedicato al mondo della musica dance, del clubbing e dell’intrattenimento notturno.

Originario di San Michele di Ganzaria (CT), DJ, producer e profondo conoscitore del settore musicale, Rizzo DJ vanta una consolidata esperienza sul campo, maturata tra consolle, produzioni discografiche, programmi radiofonici ed eventi sul territorio. Proprio in virtù di questo percorso trasversale e della sua profonda conoscenza delle dinamiche della nightlife siciliana, l’organizzazione nazionale ha scelto di affidargli la guida del coordinamento regionale, portando all’interno del premio la visione concreta di chi vive il settore in prima persona.





Con questo incarico, Giuseppe Rizzo entra a far parte della rete territoriale ufficiale dei Dance Music Awards, con il compito strategico di mappare, tutelare e promuovere i migliori talenti e le realtà d’eccellenza di tutte le nove province siciliane — tra DJ, producer, vocalist, P.R., emittenti radiofoniche, festival e discoclub — in vista della nuova edizione.

L’attività sul territorio entra subito nel vivo: il prossimo 1° dicembre, infatti, si apriranno ufficialmente le candidature sul portale nazionale dancemusicawards.it. Il ruolo del Responsabile Regionale sarà centrale per fare da punto di riferimento diretto per gli addetti ai lavori e garantire un percorso trasparente e meritocratico che dia alla scena isolana il peso che merita sui tavoli nazionali.

«Assumere il ruolo di Responsabile Regionale per la Sicilia dei Dance Music Awards è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità – dichiara Giuseppe Rizzo (Rizzo DJ) –. Vivendo questo mondo in prima persona come DJ e producer, conosco bene il valore, l’impegno e il talento dei professionisti che animano la nostra isola ogni fine settimana. La Sicilia vanta una scena musicale e imprenditoriale di altissimo livello: il mio obiettivo sarà fare rete su tutto il territorio, valorizzando il merito reale e assicurandomi che la nostra regione si presenti compatta e protagonista ai prossimi appuntamenti nazionali».

Per informazioni sulle candidature, segnalazioni dal territorio o contatti con il coordinamento regionale Sicilia, è possibile fare riferimento ai canali ufficiali del premio o contattare direttamente la segreteria regionale.

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