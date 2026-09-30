Daniele Meucci e Alessia Tuccitto, due azzurri di primo piano, entrambi reduci dagli Europei di Birmingham, saranno tra i protagonisti più attesi della XIII LifeStar Palermo International Half Marathon, in programma domenica 18 ottobre. La manifestazione è stata presentata alla Sirenetta di Mondello, con un altro dato che fotografa la crescita dell’appuntamento: sono stati superati i 2.000 iscritti, con una presenza straniera – in rappresentanza di 60 Paesi al mondo – che di circa il 60 per cento.

Alla presentazione sono intervenuti Alessandro Anello, assessore comunale allo Sport, Paolo Catalfamo, CEO di LifeStar, Alberto Firenze, direttore generale dell’ASP Palermo, Nando Sorbello, organizzatore della manifestazione, e Roberto Oddo, presidente dello SportFilmFestival, manifestazione partner della Palermo Half Marathon.





A guidare il cast maschile sarà dunque Daniele Meucci. Il 40enne toscano, campione europeo di maratona nel 2014, arriva a Palermo dopo aver disputato a Birmingham la sua ottava edizione dei Campionati Europei, un primato italiano, raggiungendo anche la 40ª presenza con la Nazionale. Tre partecipazioni olimpiche e un personale di 2h07:49 completano il profilo di uno dei più longevi protagonisti del fondo italiano. A Birmingham Meucci ha chiuso la maratona in 2h14:33. Lo scorso giugno, inoltre, aveva vinto la LifeStar 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli di Sant’Alfio, stabilendo con 34’11” il record della gara.

Al femminile la grande favorita è Alessia Tuccitto che vanta un personale nella Mezza Maratona di 1h15’09”. Siciliana di Siracusa, classe 1997, ha vinto quest’anno a Rimini, con il personale di 2h36’16”, il secondo titolo italiano assoluto di Maratona (dopo quello del 2024). A Birmingham, dopo avere chiuso la prova individuale in 2h39’23”, Tuccitto ha conquistato con la squadra italiana la medaglia d’argento nella classifica a squadre della maratona europea. Tuccitto ha anche un legame particolare con Palermo: nel 2019, quando la gara mise in palio il titolo italiano assoluto di mezza Maratona, chiuse al quarto posto in 1h15’44”, nella gara vinta da Anna Incerti.





Al via ci sarà anche la polacca Dominika Magdalena Stelmach, 43 anni, vicecampionessa mondiale di corsa in montagna sulla lunga distanza nel 2018 e campionessa polacca di maratona nel 2017, che tornerà a Palermo per difendere il successo ottenuto lo scorso anno in 1h19’28”.

Da seguire anche la siciliana Nicoletta Santonocito, classe 1999 del Magma Team, protagonista nel triathlon e capace quest’anno di portare a 35’59” il proprio personale sui 10 km al Trofeo Carnevale di Acireale, prima di imporsi a Vieste nel Triathlon Olimpico Gold. Tornerà inoltre in gara sui 10 km Edit Filò, l’ungherese di 36 anni che aveva già vinto la distanza a Palermo nel 2024.

Tra gli uomini, accanto a Meucci, occhi puntati sul britannico Charlie Brisley, 24 anni, terzo lo scorso febbraio alla mezza maratona della LifeStar Malta Marathon con il personale di 1h02’39”, e sull’italo-marocchino Sahran Zouhir, 25 anni, vincitore della Palermo Half Marathon 2025 in 1h07’30”. Al via anche Tobia Beltrame, portacolori dell’ASD Sicilia Running Team, accreditato di un personale di 1h05’57”.

Intanto la corsa alla XIII edizione ha già prodotto un risultato significativo: sono stati superati i 2.000 iscritti, nuovo record per la manifestazione. Ancora più significativo il dato sulla provenienza: oltre il 60 per cento degli iscritti è straniero. Sono almeno 1.500 i runner attesi dall’estero, risultato di un lavoro di promozione internazionale sviluppato da Running Sicily negli anni. Palermo si prepara così ad accogliere una partecipazione proveniente da numerosi Paesi, confermandosi appuntamento inserito nel circuito internazionale del running.





Sul piano tecnico, accanto alla mezza maratona di 21,097 chilometri e alla 10 km, arriva quest’anno la 5 km certificata, una novità pensata per ampliare ulteriormente la platea dei partecipanti. Completano il programma la mezza maratona non competitiva e le Walkthon di 10 e 5 chilometri.

Palermo sarà anche il punto d’arrivo del Running Europe Tour 2026. Dopo le tappe di Malta, Atene, Montecassino e Varsavia, la prova del 18 ottobre sarà la quinta e conclusiva gara del circuito, con le premiazioni finali a Mondello.

La forte componente internazionale porta con sé anche una significativa dimensione economica. Secondo la stima dell’organizzazione, la manifestazione potrebbe generare oltre 1,5 milioni di euro di spesa turistica potenziale, tra pernottamenti, ristorazione, trasporti, taxi e transfer, autonoleggi, shopping, attività turistiche e spese degli accompagnatori. Si tratta di una stima della spesa potenzialmente generata dall’evento e non di un dato di indotto certificato. Il principio, tuttavia, è semplice: il runner arriva a Palermo per correre, ma durante il soggiorno vive la città, consuma e spesso viaggia accompagnato.





Anche per questo l’edizione 2026 si svilupperà oltre la sola domenica di gara. Il Village, nell’area dell’ex Arena Sirenetta di Mondello Valdesi, aprirà venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Sarà il luogo per il ritiro dei pettorali, ma anche uno spazio dedicato a talk, incontri, sport, benessere, salute, prevenzione e presentazioni di libri.

Sabato 17 ottobre sarà inoltre protagonista la Mamma Run, la camminata ludico-sportiva di 2,5 chilometri realizzata in collaborazione con ACSI. Partenza e arrivo saranno davanti al Village, con l’obiettivo di coinvolgere donne, bambini e famiglie e trasformare la vigilia della gara in una giornata di sport e partecipazione.

Sport e salute saranno protagonisti anche grazie alla collaborazione con l’ASP Palermo. L’Azienda sanitaria, con il proprio patrocinio, sarà presente al Village con screening gratuiti e servizi dedicati alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita, portando all’interno di un grande evento sportivo attività rivolte alla popolazione.





La gara uscirà inoltre dai confini del percorso grazie alla diretta di TeleRadio del Mediterraneo, che proporrà una telecronaca di oltre tre ore, offrendo una finestra sulla competizione e, insieme, su Palermo e Mondello.

“Abbiamo costruito negli anni un appuntamento che vuole essere sempre più internazionale, ma profondamente legato a Palermo e al suo territorio – sottolinea Nando Sorbello –. Il superamento dei 2.000 iscritti e una presenza straniera superiore al 60 per cento raccontano la crescita della manifestazione. Quest’anno abbiamo aggiunto la 5 km certificata e costruito un programma che comprende il Village, la Mamma Run, la collaborazione con l’ASP e la diretta televisiva. E avere al via due atleti come Daniele Meucci e Alessia Tuccitto, entrambi reduci dagli Europei di Birmingham, dà ulteriore valore sportivo alla gara. Sono tasselli diversi di un unico progetto: fare della LifeStar Palermo Half Marathon un grande appuntamento di sport, capace di coinvolgere atleti, famiglie e pubblico e di generare attenzione anche sul piano turistico ed economico”.

La LifeStar Palermo International Half Marathon sarà anche la quarta delle cinque prove del Running Sicily, il circuito ideato da Nando Sorbello che, dopo le tappe di Catania, Malta, Sant’Alfio e Palermo, chiuderà la stagione il 1° novembre a Bagheria con il XIII Trofeo del Mare.

Paolo Catalfamo, Ceo di LifeStar: «La nostra scelta nasce prima di tutto da una grande passione condivisa. Io stesso ho vissuto lo sport da corridore, come ottocentista, e a Malta abbiamo incontrato Nando Sorbello, che ci ha contagiato con il suo entusiasmo. Da quell’incontro è nata una collaborazione che ci ha portato, insieme ai nostri partner maltesi, a sostenere per tre anni la LifeStar Malta Marathon, inserita in uno dei circuiti internazionali più interessanti del settore. È stata un’esperienza che ci ha dato grandi riscontri, soprattutto tra i giovani. Per LifeStar investire nello sport significa infatti promuovere uno stile di vita sano, avvicinare le nuove generazioni all’attività sportiva e contribuire a costruire una longevità che non sia soltanto un dato anagrafico, ma una possibilità di vivere più a lungo e soprattutto meglio. La scelta di affiancare oggi anche la Palermo Half Marathon nasce dalla volontà di proseguire questo percorso e di legare la nostra presenza sempre più al territorio siciliano».





Alessandro Anello, assessore comunale allo Sport : «Anche quest’anno la LifeStar Palermo Half Marathon conferma pienamente la sua vocazione non soltanto sportiva, ma anche turistica. Abbiamo inserito la manifestazione nel calendario degli appuntamenti turistico-sportivi della città e i risultati ci stanno dando ragione: sono tantissimi gli atleti che arrivano dall’estero, con una ricaduta positiva sui flussi turistici. È esattamente il modello di manifestazione che vogliamo sostenere e sviluppare. L’obiettivo per il futuro è fare di Palermo una città capace di vivere dodici mesi l’anno, attraverso un calendario di eventi sportivi e turistici distribuiti nel tempo. La LifeStar Palermo Half Marathon rappresenta un esempio concreto di questa strategia: si svolge in un periodo che contribuisce alla destagionalizzazione e porta in città atleti, accompagnatori e visitatori. Anche su questo fronte, quindi, possiamo dire di avere centrato l’obiettivo».

Alberto Firenze, Direttore generale dell’Asp di Palermo : «L’ASP di Palermo sostiene questa iniziativa, così come le altre manifestazioni che possono diventare occasioni per promuovere la cultura della prevenzione. Saremo presenti con i nostri operatori per incontrare la cittadinanza e sensibilizzare sul valore della prevenzione, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per tutelare la salute. Lo sport è strettamente legato ai corretti stili di vita e, proprio per questo, la nostra presenza alla LifeStar Palermo Half Marathon assume un significato particolare. Accanto alle attività che quotidianamente portiamo avanti, dalle vaccinazioni all’adesione agli screening, riteniamo fondamentale investire anche nell’educazione alla salute. È un lavoro che deve coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti, perché la prevenzione è un percorso che riguarda ogni fase della vita».





Roberto Oddo, presidente Sport Film Festival . «La partnership tra lo SportFilmFestival e la LifeStar Palermo Half Marathon nasce dalla condivisione di una stessa idea di sport: non soltanto competizione e risultato, ma anche cultura, valori, partecipazione e capacità di raccontare storie. Lo sport ha una straordinaria forza comunicativa e può parlare a tanta gente, soprattutto ai giovani. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di affiancare una manifestazione internazionale come la LifeStar Palermo Half Marathon, che porta in Sicilia atleti e appassionati da tanti Paesi. È un modo per creare un ponte tra due mondi, quello dello sport praticato e quello dello sport raccontato attraverso le immagini e il cinema, nel segno di una collaborazione che vogliamo sviluppare anche in futuro».

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