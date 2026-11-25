Dopo gli incontri sui Nebrodi e sull’Etna e le interrogazioni all’Ars, il deputato di Mpa-Grande Sicilia chiede alla Regione di investire nella prevenzione dei danni a colture e pascoli.

La difesa delle aziende agricole dai danni provocati da cinghiali e maiali inselvatichiti entra nel dibattito sulla Finanziaria regionale. In questo senso l’on. Santo Primavera, deputato di Mpa-Grande Sicilia, ha presentato una proposta per destinare risorse alla prevenzione e sostenere le imprese nelle spese necessarie a proteggere colture e pascoli.

L’iniziativa dà seguito agli incontri sui Nebrodi e sull’Etna, svolti con il supporto e l’assistenza tecnica del Centro Studi Agricolo Sicilia, e alle interrogazioni presentate all’Assemblea regionale siciliana. Tra queste, quella sulla Valle dell’Alcantara, con cui Primavera ha richiamato l’attenzione del Governo regionale sui danni ripetuti a vigneti, agrumeti, oliveti e orti e sui rischi per la sicurezza stradale. Per i territori di Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra e Maniace, il deputato ha chiesto interventi di contenimento, risorse per il ristoro dei danni e un confronto permanente con i Comuni e le associazioni agricole.





«Dietro ogni terreno danneggiato ci sono lavoro, investimenti e famiglie che contano su quel reddito». È la posizione espressa da Primavera già a settembre, quando ha sollecitato il Governo regionale a indicare interventi, risorse e tempi. Con la proposta in Finanziaria, quella richiesta si traduce in una scelta di bilancio. Sostenere la realizzazione di recinzioni e di altri sistemi di protezione significa dare alle aziende gli strumenti per intervenire prima che vadano perduti altri raccolti.

Prevenzione, contenimento e ristoro dei danni sono i tre fronti su cui Primavera chiede un impegno della Regione. La Finanziaria è l’occasione per dare seguito alle richieste dei territori e condividere con Comuni e organizzazioni agricole un programma di interventi che prosegua oltre le singole emergenze.

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