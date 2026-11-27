I progetti finanziati dalla Regione Siciliana per riparare i pesanti danni provocati dal ciclone Harry lungo la fascia costiera jonica entrano nella fase decisiva. A darne notizia con grande soddisfazione è il deputato regionale del Mpa, Santo Primavera, sottolineando come il consistente pacchetto di risorse destinate al porto, al lungomare e ai sottoservizi sia il frutto di un lungo impegno parlamentare condotto all’Ars tra interrogazioni, tavoli tecnici e iniziative sul territorio. La svolta sul fronte delle risorse è giunta a seguito dei ripetuti interventi in aula e del costante confronto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.





Un percorso culminato nel recente incontro operativo svoltosi martedì scorso a Palermo presso l’Assessorato, alla presenza del direttore generale Salvatore Alongi, del dirigente del Genio Civile di Catania, ing.Gaetano Laudani, e dell’assessore all’Energia, Acque e Rifiuti, Francesco Colianni. «Grazie a questo serrato confronto istituzionale siamo riusciti a sbloccare una serie di interventi fondamentali per la sicurezza del litorale», dichiara il deputato Santo Primavera.





«Oltre ai progetti finanziati per il ripristino del molo foraneo e per il rifacimento del lungomare Pantano – un’opera strategica da 8 milioni di euro da me rappresentata in aula all’Ars – si aggiunge il consolidamento della costa, ritenuto prioritario dal direttore Duilio Alongi, coordinatore cabina di regia della Regione fondi ciclone Harry.

Si tratta di interventi che verranno progettati e realizzati direttamente dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico». Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla tutela delle infrastrutture sotterranee che corrono al di sotto dell’arteria stradale costiera, fondamentali per la vivibilità e i servizi del Comune di Riposto. «Vista la rilevanza della rete viaria del lungomare Pantano, dove si snodano le condotte della rete idrica e fognaria», conclude Primavera, «grazie al sostegno dell’assessore Colianni abbiamo messo a disposizione, qualora si rendessero necessari, ulteriori 1,4 milioni di euro a valere sui fondi dell’Assessorato all’Energia per l’annualità 2027. Somme che saranno destinate alla protezione della rete idrica sul lungomare di Riposto».

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