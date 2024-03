Lunedì 25 marzo 2024, in occasione del Dantedì, si è tenuta, nell’auditorium del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa, la cerimonia di premiazione del concorso indetto dal Comitato “Dante Alighieri” di Siracusa. “Acque divine, lustrali, infernali: il tema e la forma dell’acqua nella Commedia dantesca” è stato l’argomento della IV edizione del concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa. La classe 4B del XV I.C. “Paolo Orsi”, grazie alla sceneggiatura e alla regia dell’ins. Maria Giannone, con il video “Dante…noi…e lo GRAN MAR…dell’essere” si è classificata prima per la sezione scuola primaria.

La metafora delle acque pure e lustrali invita ad una profonda riflessione sull’essere: la coscienza che ha smarrito la retta via può e deve, in ogni istante, rigenerarsi, volgendo verso il bene collettivo. Sul palco dell’auditorium, per raccogliere gli applausi e per ritirare i premi, sono saliti i piccoli alunni con le insegnanti Maria Giannone, Marisa Falco, Antonella Cappuccio, l’assistente Laura Fazio e con la referente del progetto Nina Sciara. “Desidero ringraziare la commissione del concorso per il primo posto alla nostra scuola primaria-dice Nina Sciara al microfono-Ancora una volta l’Istituto “Paolo Orsi” ha partecipato con impegno e sensibilità al tema proposto dalla Dante. Ringrazio il nostro DS, la dott.ssa Pistritto per essere sempre promotrice di iniziative coinvolgenti, le docenti e i bambini della 4B per l’ottimo lavoro prodotto e le famiglie per la fattiva collaborazione, indispensabile nella realizzazione del prodotto finito”.

