Uno straordinario successo di pubblico ha caratterizzato la quarta edizione del Dattilo Cannolo Fest conclusasi il 29 giugno nel borgo di Dattilo, dove aveva preso il via il 27 con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali e regionali.

L’evento ha riunito visitatori provenienti da ogni parte della provincia e oltre, facendo registrare anche presenze da oltre la regione, offrendo tre giornate si divertimento e relax all’insegna del gusto e grazie a spettacoli di musica e cabaret, oltre che di approfondimento giornalistico e show cooking con nomi amati dal pubblico televisivo. Organizzato dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, del Comune di Paceco e con il supporto logistico della Peralta Production, e con il patrocinio dell’ARS, il festival si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e delle tradizioni isolane.

Il festival ha visto protagonisti due giganti della comicità isolana: Manfredi Di Liberto e Antonio Pandolfo, proposto un vasto e affollato Villaggio dei Sapori, cuore pulsante della manifestazione dove i visitatori hanno potuto gustare il meglio dello street food siciliano, e due apprezzate esibizioni ai fornelli dello chef Fabio Potenzano, volto della trasmissione Rai ‘È Sempre Mezzogiorno’, e Luca Pappagallo, star del web e fondatore di Casa Pappagallo, e e il talk show “Il gusto della politica: strategia e valori dell’agroalimentare” con la presenza del sindaco di Paceco, Aldo Grammatico e degli onorevoli Cristina Ciminnisi, Dario Safina e Giuseppe Bica. Nel corso della tre giorni si è svolta anche la 5^ edizione del Premio 91027 Città di Paceco, assegnato alle eccellenze del territorio che si sono distinte in vari ambito artistici, sportivi e sociali, alla quale ha presenziato sul palco anche l’onorevole Stefano Pellegrino e la manifestazione “Dattilo Capitale del Folklore”, promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e organizzata con passione dalla Pro Loco Dattilo APS.

E ancora esibizioni musicali e di danza con giovanissimi protagonisti del territorio e tanta armonia nella piazza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Marilena Barbara, Delegata sindaco di Dattilo, che dice: “Grazie a tutti per questo straordinario Dattilo Cannolo Fest. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida edizione della Festa di Dattilo: volontari, associazioni, produttori, operatori del settore agricolo, forze dell’ordine e cittadini. Dattilo Cannolo Fest è molto più di una festa: è l’espressione viva del valore del nostro territorio, della sua capacità di promuoversi attraverso la cultura, il lavoro e l’identità. E’ la dimostrazione che quando una comunità si unisce, può generare eventi che raccontano al mondo le nostre tradizioni più autentiche, attraverso prodotti agricoli e alimentari che sono veri e propri scrigni di storia e cultura. Un grazie particolare a chi ha lavorato dietro le quinte con passione e impegno, e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a valorizzare Dattilo e le sue eccellenze. Continuiamo a credere nelle nostre radici e a costruire insieme un futuro fatto di partecipazione. Siamo già a lavoro per la quinta edizione, per far diventare questa festa sempre più una occasione di orgoglio di appartenenza al borgo di Dattilo”.

Gli eventi sono stati condotti da Ninny Bornice e Jana Cardinale.

