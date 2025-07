Davide Lo Surdo, chitarrista italiano classe 1999, è stato ufficialmente inserito al 2º posto nella classifica dei più grandi chitarristi della storia, redatta dal celebre quotidiano britannico London Daily News. Un riconoscimento di portata storica, che consacra Lo Surdo come uno degli artisti più influenti di tutti i tempi nel panorama chitarristico. Al vertice della classifica, come prevedibile, si trova Jimi Hendrix, universalmente riconosciuto come il pioniere della chitarra elettrica moderna. Davide Lo Surdo è noto in tutto il mondo per essere il chitarrista più veloce mai registrato nella storia della musica, un primato che lo ha reso oggetto di studi e attenzioni da parte di musicologi, critici e media specializzati. La sua tecnica, basata su una precisione estrema e una velocità fuori dal comune, ha aperto una nuova frontiera nell’arte chitarristica. Già celebrato da riviste come Rolling Stone Brasil e GuitarraMX Magazine, Lo Surdo ha visto le sue chitarre esposte in importanti musei internazionali, e ha ricevuto l’onore di una statua a lui dedicata in Danimarca — un riconoscimento raramente concesso a musicisti in vita. Con questo riconoscimento, Davide Lo Surdo diventa il primo italiano – e in particolare il primo romano – a entrare nella top 3 di una classifica mondiale così autorevole. Il suo nome compare accanto a due giganti del rock: Jimi Hendrix, al primo posto, e Jimmy Page, storico chitarrista dei Led Zeppelin, al terzo.

Per consultare la classifica completa: https://www.londondaily.news/greatest-guitarists-of-all-time-the-definitive-top-list/













Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.