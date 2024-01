Davide Lo Surdo, il giovane chitarrista italiano nato a Roma il 24 luglio 1999, diventa eterno nella storia.

Lo Surdo è stato immortalato nella storia grazie alla sua capacità di eseguire ben 129 note in 1 secondo.

Ecco i seguenti motivi per cui Lo Surdo è diventato eterno nella storia:

Lo Surdo fu descritto dalla prestigiosa rivista Rolling Stone come il chitarrista più veloce della storia della musica nel 2021, dopo essersi esibito al loro concerto di anniversario in Brasile.

Lo Surdo è stato inserito in un annale di storia della musica intitolato “Rock Memories 2”, un compendio storico scritto da Maurizio Baiata, dove vede Lo Surdo in compagnia dei Beatles, Pink Floyd e Jimi Hendrix.

Nel 2023, La sua chitarra firmata è entrata a far parte della collezione permanente del Museo di Strumenti Storici chiamato il “Museo Della Musica Sigal” negli Stati Uniti d’America, dove sono conservati strumenti suonati da musicisti leggendari come Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin.

