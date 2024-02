In una cerimonia che ha visto la partecipazione di alcuni dei nomi più illustri del settore gastronomico, Davide Merlino è stato ufficialmente riconfermato per il sesto anno consecutivo come Ambasciatore del Gusto Doc Italy. Questo titolo non solo celebra il suo contributo straordinario alla promozione della cucina italiana, ma riafferma il suo ruolo chiave nell’espandere l’influenza della gastronomia italiana a livello internazionale.

Quest’anno, l’evento ha assunto un significato ancora più speciale con l’introduzione di due nuovi ambasciatori segnalati da Davide Merlino: il rinomato chef Pietro D’Agostino, nominato ambasciatore per la Sicilia, e in qualità di delegato nazionale della sezione Street Food, Angelo Polezzi, che con la sua azienda Porcobrado continua a portare le eccellenze dello street food italiano in tutta Europa.

Il riconoscimento come Ambasciatore del Gusto rappresenta per Merlino non solo un onore, ma una responsabilità. “Essere riconfermato come Ambasciatore del Gusto Doc Italy per il sesto anno è per me fonte di grande emozione e orgoglio. Questo titolo non rappresenta solo un riconoscimento personale, ma è un tributo alla ricchezza e diversità della cucina italiana e siciliana e alla nostra incessante missione di promuoverla nel mondo. Ogni anno, questo incarico mi spinge a superare i confini tradizionali della gastronomia, esplorando nuove strade per valorizzare il nostro patrimonio culinario”.

L’iniziativa, che vede la partecipazione di figure di spicco come Mauro Uliassi, Luigi Pomata, Pietro D’Agostino, Francesco Arena, Gianni Giardina, Davide Visiello e molti altri, si conferma come un momento cruciale per la condivisione di idee e progetti volti a elevare il profilo della cucina italiana a livello globale.

Merlino ha inoltre espresso la sua gratitudine verso la presidente dell’associazione, Tiziana Sirna, per l’opportunità e l’impegno nel promuovere la cultura gastronomica italiana.

Con il rinnovo di questa importante investitura, Davide Merlino si appresta a continuare il suo viaggio di ambasciatore del gusto, portando la tradizione culinaria italiana oltre i confini e contribuendo a mantenere viva la sua fama nel mondo.





