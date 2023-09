“All’incauto leghista, che apparentemente non ha familiarità con Lampedusa e con l’Africa, e che propone di cedere Lampedusa, desidero enfatizzare che la Sicilia rappresenta il “nord” dell’Africa, e l’isola è una gemma di valore inestimabile, alla quale i siciliani non rinuncerebbero mai”. Lo dichiara il dirigente nazionale dipartimento migrazione DC, Alì Listì Maman.



“È un luogo da conservare e rispettare, non da consegnare a qualcuno. Invece, potremmo seriamente considerare l’idea di assegnare a Lampedusa il premio Nobel per la Pace e per i Diritti Umani, in riconoscimento del suo straordinario impegno come è stato da più parti proposto. Le navi da guerra che si oppongono ai disperati, che rischiano la vita su fragili imbarcazioni, non comprendono i problemi che ci sono in Africa e la sofferenza umana. Questo è un fenomeno epocale che – sottolinea – non può essere trattato solo come un’emergenza. Dovremmo invece impegnarci a far emergere la grandezza dell’Europa, attraverso un’educazione basata su una nuova cultura di convivenza e ospitalità. Va notato che questa cultura, a differenza di alcune opinioni, è ben presente nei cuori dei lampedusani e dei siciliani. La storia della Sicilia è una testimonianza di resistenza millenaria alle invasioni di chi cercava di conquistarla, e siamo sicuri di essere in grado di valorizzare coloro che cercano rifugio per sopravvivere”.



“La Democrazia Cristiana mette al centro l’individuo come essere umano e si batte per il valore della vita come bene assoluto di ogni persona e, ribadisco, nessuno tocchi Lampedusa, che è diventata un simbolo di umanità e sofferenza e, insieme a tutta la Sicilia, ha dimostrato umanamente una grandezza superiore all’Europa. Io stesso sono figlio di questa immigrazione e rappresento la testimonianza vivente dell’accoglienza dei siciliani e in particolar modo dei lampedusani. Ho avuto la possibilità, a differenza di moltissimi altri, di potermi integrare nel tessuto sociale siciliano, di potere studiare e di essere riuscito a diventare un avvocato. Da dirigente nazionale e da responsabile per l’immigrazione della DC mi auguro diventi la normalità per chiunque giunga in Italia”, conclude.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.