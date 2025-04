Venerdì 11 Aprile, presso i locali della Città Metropolitana di Catania, si è svolta la Conferenza Stampa di Presentazione del programma elettorale della DC per le prossime Elezioni Provinciali di II livello. Diversi gli interventi, che hanno sollevato importanti questioni socio-ambientali.

Dall’On. Andrea Messina che riconosce: “le mie critiche verso questo sistema elettorale di secondo livello, che lascia fuori i cittadini dal potere di decidere i suoi rappresentanti. Ciononostante non ci risparmieremo in termini di impegno e di proposta politica. Per tale ragione, abbiamo studiato e redatto un programma elettorale verso cui i nostri futuri rappresentanti si impegnano a perseguire e realizzare”, al Sindaco di San’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino, nonché presentatore della lista: “Il nostro programma, che invitiamo a leggere sui nostri canali social, è tutto proteso al miglioramento delle condizioni economiche del nostro comprensorio etneo. Assecondare le vocazioni territoriali ove agricoltura e turismo debbono declinarsi insieme per un nuovo eldorado culturale ed economico”.

Caterina Mendolia Pirandello, Responsabile regionale dipartimento turismo DC, ha chiosato sul bisogno di “pensare all’Etna – conosciuta in tutto il mondo – come un brand, attraverso cui riunire tutti i diversi comparti economici che vi ruotano intorno. Ciò potrebbe essere una grande intuizione per un prospero sviluppo”. Infine il Segretario Provinciale Avv. Piero Lipera, sul cambiamento: “La Sicilia, sta vivendo la più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi. In meno di un ventennio abbiamo perso oltre seicentomila abitanti ed è un trend che se non arrestato, ed anzi invertito, renderà la Sicilia un luogo estremamente difficile sotto ogni punto di vista. Nessun evento naturale o carestia ha generato questa crisi, per cui grande responsabile è da addebitare alle classi dirigenti politiche, economiche e culturali. Bisogna prendere consapevolezza degli errori fatti e che le scelte da assumere non sono più rinviabili. Spetta ai siciliani onesti e di buona volontà fare grande questa terra e i sogni del suo popolo”.





Luogo: Palazzo della Provincia , Via Nuovaluce, 67/A, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.