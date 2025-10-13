“L’omicidio avvenuto nel cuore di Palermo, dove un giovane è stato ucciso mentre tentava di sedare una rissa e soccorrere un coetaneo vittima di violenza, rappresenta l’ennesima e inaccettabile conferma di una deriva sociale e morale che la politica continua a ignorare”. Lo scrivono in una nota Laura Abbadessa, Presidente Regionale della Democrazia Cristiana Sicilia e Maurizio Di Piazza, Responsabile Dipartimento Grandi Emergenze della DC Sicilia.





“Da troppo tempo – prosegue la nota – le aree metropolitane siciliane, e non solo, sono diventate terre di nessuno, dove la violenza esplode nelle strade, nelle piazze e nei luoghi della movida, mentre lo Stato arretra e la politica si rifugia nel silenzio o nella retorica. La Democrazia Cristiana della Sicilia stigmatizza con forza questa inerzia istituzionale e richiama le autorità competenti a un intervento immediato, deciso e coraggioso.

Non servono più parole: servono azioni concrete, anche a costo di sacrificare una parte di quella libertà apparente che oggi coincide troppo spesso con l’assenza di regole e di responsabilità”.

Abadessa e Di Piazza, suggeriscono poi le proposte operative della Democrazia Cristiana per mettere un freno a questa escalation.





PROPOSTE OPERATIVE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

• Presidi fissi e mobili delle Forze dell’Ordine nelle aree sensibili, con turni notturni potenziati.

• Videosorveglianza intelligente e riconoscimento facciale per il monitoraggio preventivo dei luoghi a rischio, nel rispetto delle garanzie costituzionali ma con tolleranza zero verso la criminalità.

• Pene certe e non sospendibili per chi detiene, porta o utilizza armi in ambito urbano.

• Controlli coordinati e capillari tra Polizia, Carabinieri e Polizie Locali nei fine settimana.

• Istituzione del “Patto per la Sicurezza Metropolitana” tra Comuni, Prefetture e Ministero dell’Interno.

• Educazione civica e legalità partecipata nei percorsi scolastici e nei quartieri più vulnerabili.

“La libertà senza sicurezza è solo illusione. La sicurezza senza giustizia è arbitrio. La Democrazia Cristiana – concludono – chiede equilibrio, fermezza e responsabilità: che lo Stato torni visibile, autorevole e vicino ai cittadini onesti. È tempo che la politica torni a esercitare il suo dovere più alto: proteggere la vita e la dignità di ogni persona”.

