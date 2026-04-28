Ha debuttato al Cynara Festival, nell’ambito dell’ormai storica sagra del carciofo di Cerda, il nuovo format “Made in Italy”, uno show che celebra la grande musica italiana anni ’90 riproponendola in chiave remix, un’esperienza immersiva e spettacolare con effetti speciali e spettacoli di danza.



Ideato dall’Associazione Freedom di Salvo Melia, lo spettacolo ha potuto essere apprezzato per la prima volta venerdì sera, 24 aprile, in Piazza La Mantia, nel cuore di Cerda, borgo siciliano noto per una varietà particolare di carciofo spinoso, dove ha attratto e coinvolto un pubblico numeroso e divertito.





I grandi successi italiani sono stati riproposti dal dj Silvio Randazzo, da Marcus al sax e Pierre al live percussion, vocalist Mirko Speciale. Presente come special guest a questa prima anche Dj Spyne da Radio 105.



Sul palco si è inoltre esibito un corpo di ballo composto da quattro ballerine. Hanno preso parte allo spettacolo anche mascottes ispirate al mondo di Super Mario Bros e l’uomo laser.





“Siamo molto lieti di aver ospitato la prima di questo nuovo ed innovativo format nella cornice di uno dei nostri eventi più importanti- ha dichiarato il Sindaco di Cerda, Salvo Geraci- Lo spettacolo Made in Italy ha portato l’ennesima ventata di novità alla nostra sagra, che non smettiamo mai di arricchire di appuntamenti che possano attrarre e divertire visitatori e turisti, ma anche i cittadini”.



“Ottima la prima- aggiunge Salvo Melia, Presidente dell’Associazione Freedom di Palermo, che organizza eventi di vario genere in tutta la provincia e oltre- crediamo molto in questo spettacolo, capace di unire varie generazioni e di far vivere un’esperienza piacevole e coinvolgente. Pensiamo già a nuovi appuntamenti in altre piazze d’Italia”.



Il format è già stato selezionato per altri importanti eventi in programma nei prossimi mesi.

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