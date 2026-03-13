Risultato pieno: 3 RSU su 3 e 1 RLS per UGL Metalmeccanici Catania alle elezioni concluse, per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nella sede catanese di Dedalus Italia S.p.A., azienda di rilievo nazionale e internazionale nel settore della digital health.

Un risultato straordinario per UGL Metalmeccanici che sarà rappresentata da Davide Redi – RSU, Miriam Acquaviva – RSU e RLS e Mauro Mancuso – RSU.

Dedalus rappresenta una delle più grandi realtà a livello mondiale nel campo della sanità digitale, con un esperienza nella fornitura di software e servizi, supportando organizzazioni sanitarie, laboratori e centri diagnostici e contribuendo quotidianamente all’assistenza di milioni di persone in tutto il mondo.





“Un risultato di grande rilievo che conferma la crescita e il radicamento della federazione metalmeccanica della UGL nel territorio catanese. Particolarmente significativo è anche il dato relativo alla presenza femminile tra gli eletti: l’elezione di Miriam Acquaviva rappresenta infatti un’importante quota rosa, segnale concreto di come il sindacato stia trovando sempre maggiore consenso e partecipazione anche tra le lavoratrici”. Sono le parole di Angelo Mazzeo, segretario generale della UGL Metalmeccanici Catania.





“Il nostro grande lavoro di squadra sul territorio è stato premiato con un dato forte: la totalità dei dipendenti ha scelto UGL, riconoscendo nei candidati persone di valore e di grande motivazione”. È il commento di Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania.

A rimarcare il lavoro di squadra, i due segretari esprimono inoltre particolare apprezzamento per il lavoro svolto e per il senso di responsabilità a Claudio Mudanò, componente della segreteria della UGL Metalmeccanici e ad Antonino Currao che ha rinunciato alla sua candidatura per lasciare spazio ai colleghi.

“Favorire la crescita di altri colleghi dimostra grande spirito di squadra e attaccamento ai valori della nostra organizzazione”, affermano Mazzeo e Musumeci.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.