Tipo segnalazione: Degrado

Gentile Redazione,

si desidera portare all’attenzione della vostra testata una situazione critica che riguarda Viale Michelangelo, in particolare all’altezza del civico 1938, dove si trova l’Antica Farmacia Michelangelo.



La strada è stata scarificata oltre una settimana fa, ma il ripristino del manto stradale non è mai stato eseguito. Questo ha lasciato la carreggiata in condizioni pericolose, con numerose buche che rappresentano un rischio per la viabilità e per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.







Inoltre, il continuo passaggio di veicoli sta sollevando una densa nube di polvere tossica, presumibilmente ricca di particolato fine, con possibili gravi conseguenze per la salute pubblica. I residenti e i lavoratori della zona sono costantemente esposti a questa situazione, senza alcun intervento risolutivo da parte degli enti competenti.







La domanda sorge spontanea: chi si assume la responsabilità di far respirare ai cittadini un’aria così inquinata? Un lavoro pubblico svolto con criterio e rispetto civico dovrebbe prevedere il ripristino tempestivo del manto stradale subito dopo la scarificazione, per evitare disagi e rischi per la salute.



Si auspica che questa segnalazione possa contribuire a sollecitare gli enti preposti affinché venga garantita una soluzione immediata.

Grazie per l’attenzione.



Cordiali saluti

