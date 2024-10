Carcasse di gatti abbandonate in vari punti di contrada Pizzuta, insieme a numerosi sacchi di immondizia sparsi qua e là. Questa è la grave situazione di degrado tra via Teofane e via Paolo Rio, segnalata da Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e componente di Fratelli d’Italia Siracusa.

“Da oltre un anno” – dichiara Mangiafico – “i cittadini hanno ripetutamente contattato i vigili urbani, senza mai ottenere interventi risolutivi. Nel frattempo, si sono verificati episodi drammatici: ad aprile, una residente ha trovato e salvato quattro gattini appena nati, ma non ha potuto fare nulla per la madre, morta e abbandonata in un sacchetto. Ora la scena si ripete, con una gatta morta e i suoi cuccioli deceduti accanto, simbolo di un fallimento morale e amministrativo”.

La zona della Pizzuta, in passato oggetto di importanti progetti edilizi, presenta oggi tutte le caratteristiche di una periferia: lontana dal centro e dalle istituzioni. Il problema non riguarda solo le discariche a cielo aperto: “Alla fine di via Teofane” – spiega Mangiafico – “un pericoloso restringimento della carreggiata, unito a profonde buche, rende la viabilità rischiosa, mentre il piazzale di via Cannizzaro si è trasformato in una discarica permanente, con tracce di olio sull’asfalto, residuo della sua vecchia funzione come area di scambio per i mezzi di trasporto rifiuti. Anche la vegetazione è fuori controllo: una palma cresciuta selvaggiamente ostruisce la strada alla fine di via Cannizzaro, mettendo in pericolo gli automobilisti”.

La mancanza di illuminazione amplifica la percezione dell’assenza di controlli, trasformando la Pizzuta in un luogo di ritrovo per gruppi di giovani, i cui schiamazzi disturbano la quiete pubblica fino a tarda notte.

“Com’è possibile che un quartiere come contrada Pizzuta, che un tempo prometteva di essere un’area residenziale di qualità, sia stato così trascurato? Perché l’Amministrazione comunale ha abbandonato una zona che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della città, data la sua vicinanza a punti di interesse storici e archeologici? Perché i residenti devono convivere con animali morti per strada, buche, rifiuti e degrado?” si chiede provocatoriamente Mangiafico.

Civico 4 chiede all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente, ponendo fine a questo stato di abbandono e restituendo dignità a contrada Pizzuta.

“I cittadini sono stanchi di aspettare e di vedere quotidianamente la propria zona trasformarsi in un simbolo di degrado” – conclude Mangiafico – “È ora che le istituzioni facciano il loro dovere”.

