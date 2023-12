Your browser does not support the video element.

L’abbazia di San Martino delle scale svela i suoi tesori, come tutte le seconde domeniche del mese. Anche domenica 10 dicembre, con turni alle ore 11, alle ore 15.00 e alle 17.00, è possibile partecipare alle visite guidate per scoprire la storia dell’unica abbazia ancora attiva in Sicilia, e una delle più grandi d’Italia con 22 mila mq di estensione. Si potranno visitare lo scalone monumentale, il chiostro, il museo , la farmacia, le stanze dell’abbate e tanto altro.

Sarà inoltre possibile effettuare delle degustazioni con i mastri birrai di Hora Benedicta, che hanno ideato alcune birre artigianali d’abbazia. Due eccezionali birre abbaziali chiara e scura, che sarà possibile assaporare insieme a formaggi e dolci locali.

“Non c’è migliore occasione per chi vuole regalarsi una esperienza con la spiritualità benedettina e fare un tuffo nel passato che passare una giornata con noi in abbazzia, per conoscerne le bellezze, i tesori e conoscere le nostre birre che, tradizionalmente spingono alla meditazione- dichiara Dom Riccardo Tumminello, foresterario dell’ Abbazia e organizzatore dell’evento”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a visiteabbaziasanmartino@gmail.com o mandare un WhatsApp al 3473187857

Luogo: San Martino delle Scale, Viale dei Platani 11, Monreale

Data Inizio: 10/12/2023

Data Fine: 10/12/2023

Ora: 15:00

Artista: Con la Guida di Igor Gelarda

Prezzo: 11.00

