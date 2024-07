Una delegazione del Gruppo di Palermo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, guidata dall’attuale presidente Claudio Longo, farà visita nella mattinata di domani alla nave scuola “Mircea” ormeggiata alla banchina Sammuzzo al porto del capoluogo isolano. «Il veliero, partito per un addestramento dal porto militare di Costanza, sul Mar Nero – riferisce una nota della Marina rumena – sta toccando diversi porti del Mar Mediterraneo con a bordo 86 allievi dell’Accademia Navale “Mircea il Vecchio” unitamente ad un gruppo di studenti italiani, lettoni, bulgari, polacchi, spagnoli e turchi».



Il nome della nave scuola, varata il 22 settembre 1938, deriva da quello del principe “Mircea I di Valacchia” e fa parte della “Forțele Navale Române”. Il veliero ha scafo in acciaio a tre alberi ed è entrato in servizio dal porto di Costanza il 17 maggio 1939 da dove, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, effettuava crociere di addestramento in mare aperto. In seguito, per evitare attacchi che non avrebbe potuto fronteggiare, effettuò soltanto brevi viaggi sotto costa.

