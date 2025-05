Una delegazione di 45 membri della Piattaforma IGCAT | International Institute of Gastronomy, Arts and Tourism, rappresentativa di 23 Regioni di Paesi Europei oltre che di Arabia Saudita, Ecuador e Tunisia , in visita al Museo del cioccolato di Modica nell’ambito delle iniziative per Sicilia Regione Europea della Gastronomia promosse dall’Assessorato Regionale alla Agricoltura della Regione Siciliana:

La delegazione guidata dalla Presidente di IGCAT Diane Dodd e dal Prof. Vincenzo Russo dell’Università IULM è stata accolta dal Sindaco di Modica Maria Monisteri , da Nino Scivoletto Direttore del Consorzio Cioccolato di Modica IGP, da Tino Antoci Assessore Turismo e da Giorgio Solarino delegato ONAV MODICA e Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Presenti in rappresentanza della Regione, i funzionari Pietro Ambra, Antonio Di Marco e Carmelo Indelicato ; per il Dipartimento Agricoltura dell’Università di Catania la Prof Alessandra Gentile. Gli interventi, nel salone Italia del Museo, di Russo, Monisteri, Scivoletto e Dodd, hanno tutti sottolineato l’importanza del riconoscimento ottenuto dalla Sicilia evidenziando che proprio a Modica, nel 2021, è nata l’idea della candidatura. È stata svelata dalla Dodd e dal Sindaco Monisteri una scultura in cioccolato riproducente il logo di Sicilia Regione Gastronomica Europea, realizzata dallo scultore Salvatore Licitra. Presentata e autografata la barretta di cioccolato dedicata all’evento , poi offerta a tutta la delegazione in un elegante pacco dono realizzato per l’occasione e contenente fra l’altro l’originale barretta dedicata dalla Associazione Portatori di San Giorgio al Santo patrono della città, nonché una confezione di caramelle artigianali di KIRAT. Particolarmente apprezzata la lavorazione live del cioccolato di Modica eseguita dai cioccolatieri di Nacrè srl, Damiano Agosta e Gabriele Floridia. Di seguito la delegazione si è trasferita presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso dove ha potuto visitare la mostra di pittura dedica a Renato Guttuso, brillantemente allestita da Sikarte. La visita è stata allietata dalla straordinaria esibizione del giovane pianista Alessio Puglisi, allievo di terzo anno del Prof. Gianluca Abbate del Liceo Verga di Modica. Preziosa l’assistenza durante l’evento degli studenti dell’Alberghiero di Modica.

Conclusa la visita alla mostra, ha avuto inizio una particolare degustazione di cioccolato di Modica curata dal Sommelier Giorgio Solarino Delegato Onav di Modica, che ha proposto, con Damiano Agosta di Nacrè inediti e originali abbinamenti del cioccolato di Modica: Agrumi ,con Passito di Pantelleria Cantina Pellegrino; Sale, con Malvasia delle Lipari Cantine Colosi; Cannella, con Moscato di Noto Cantina Rudinì; Melograno, con Frappato Passito Igp Cantine Pepi; Puro 75%, con Guze Moscato Cantina The Marsovin Winery di Malta. Apprezzati i Cabbasisi originali tartufi con cioccolato di Modica Igp e ingredienti del territorio prodotti da Nacrè srl.

La delegazione ha di seguito visitato il Duomo di San Pietro accolti da una “guida” autorevole il Prof. Valerio Petralia che ha illustrato loro la storia del Duomo di uno dei santi patroni della città. Una passeggiata lungo la via Garibaldi ha consentito ai delegati di raggiungere la scalinata di San Giorgio prima di portarsi presso l’Osteria dei Sapori Perduti per la programmata cena a tema gastronomia modicana.

Ad attendere i palati della delegazione , un menù legato alla tradizione illustrato, prima di ogni portata, dal Prof. Raffaele Iacono dell’Istituto Alberghiero di Modica e che ha incontrato il favore unanime di tutti i commensali. Giorgio Solarino ha presentato i vini e liquori scelti per la cena : Divino – Cerasuolo di Vittoria DOCG di Solbarocco ,premiato con la medaglia d’Argento al London Tasting Awards di Londra 2025; Baroque – Moscato di Noto Doc Cantine Rudinì; CHO, primo e unico liquore con Cioccolato di Modica IGP , premiato con la medaglia d’oro al London Tasting Awards di Londra 2025.

Per l’Istituto Alberghiero di Modica, firmatario della proposta di candidatura della Sicilia a Regione Gastronomica Europea , unitamente al Consorzio del Cioccolato di Modica, ha portato il saluto dell’Istituto il Vicario Prof. Orazio Licitra.





Luogo: Museo Cioccolato di Modica , CORSO UMBERTO, 149

