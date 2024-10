Cisl fp "una vittoria per tutti i lavoratori. adesso tutti gli altri comuni"

Pubblicata al Comune di Villafranca Tirrena la delibera relativa alla “Stabilizzazione mediante assunzione diretta del personale contrattista in servizio presso l’ente (43 unità) in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art.20 del D.LGS.75/2017e comma 2 e 3 art.22 della L.R.N.1/2019”.

La delibera, con allegato avviso e modello di domanda apre la strada di fatto all’assunzione di 43 unità di personale precario attualmente in servizio presso l’ente. “Si tratta di una vittoria per tutti. Il risultato di anni di battaglie portate avanti con serietà e competenza dalla CISL FP che mai ha arretrato anche di fronte alla posizione di chi non ha condiviso il nostro percorso.

Oggi segniamo un passo importante verso la stabilizzazione dei precari di tutta la provincia. Il primo di una serie. È necessario infatti che il processo coinvolga tutti gli altri comuni inadempienti. Una battaglia che la CISL FP si è intestata e che proseguirà finché l’ultimo precario non sarà stabilizzato”. Il commento del segretario generale Giovanna Bicchieri e del responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.