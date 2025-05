All’interno del Palacongressi di Agrigento prende vita “Vintage Gallery“, un ampio spazio espositivo, che evoca l’incanto di un cabinet de curiosités: un universo costruito con cura attraverso combinazioni cromatiche raffinate, dettagli ricercati e sovrapposizioni stilistiche suggestive.

In questo affascinante scenario, si intrecciano atmosfere calde di gusto britannico, elementi industriali e arredi iconici del design, in un dialogo armonico che racconta, in chiave colta ed eclettica, la storia degli ultimi sessant’anni. È un’esperienza immersiva, quasi un viaggio nel tempo, dove ogni oggetto contribuisce a evocare un’epoca.

La firma sull’allestimento è di Ninni Arcuri, che ha saputo orchestrare un sapiente equilibrio tra stili e ispirazioni, creando un mix raffinato e coerente, capace di sorprendere senza mai risultare disordinato.

Punto focale è il bar, non per niente Vintage Gallery, è un evento collaterale della Farmacia alcolica: dal bancone dismesso di uno dei bar più eleganti della Palermo del 1860, frequentato da Oscar Wilde e altri letterati durante le soste nel capoluogo siciliano.

Luogo in cui in seguito il poliziotto newyorkese Joe Petrosino consumò la sua ultima cena prima di essere ucciso a Piazza Marina, alle targhe pubblicitarie di una volta, al flipper, alla magia del juke box, quando la “felicità costava solo un gettone”.

La mostra organizzata dal Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento è visitabile dal 10 Maggio all’8 Giugno, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30. L’ingresso è gratuito.

Luogo: Palacongressi , Via Leonardo Sciascia , 51, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/05/2025

Data Fine: 08/06/2025

Ora: 08:30

Artista: Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento

