Secondo i più recenti dati Eurostat sull’area “Digital economy and society”, pubblicati a dicembre 2025, in Italia le competenze digitali di base crescono e raggiungono il 54,2%, riducendo il divario rispetto alla media UE (60%). Resta però un gap significativo nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale generativa: solo il 22% degli utenti Internet italiani utilizza queste soluzioni, contro una media europea del 35%. Inoltre, come evidenzia anche il Rapporto Eurobarometro 2025, le disuguaglianze si accentuano nelle aree interne, rurali e nel Sud Italia, dove infrastrutture, offerta formativa e accesso ai servizi digitali risultano più fragili. Un quadro complessivo che conferma come il divario digitale nel nostro Paese sia non solo tecnologico, ma anche educativo e territoriale, rendendo urgente un investimento strutturato sulle competenze STEM e sull’alfabetizzazione all’Intelligenza Artificiale fin dai banchi di scuola.





È in questo scenario che ha preso ufficialmente il via Stemvolution, il programma biennale promosso dalla tech school italiana Develhope per portare l’Intelligenza Artificiale nelle scuole italiane e formare studenti e docenti a un utilizzo consapevole, creativo e applicativo dell’AI.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il contributo del Fondo per la Repubblica Digitale e di Amazon, il progetto coinvolgerà nell’arco di due anni 4.000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 50 docenti, con una copertura nazionale e un’attenzione prioritaria alle regioni e province caratterizzate da minore digitalizzazione o da contesti socio-economici meno serviti. Almeno il 60% dei partecipanti sarà infatti residente in queste aree.

Le prime attività formative sono già in corso e hanno visto la partecipazione di circa 1000 studenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e rafforzare le competenze STEM tra i più giovani.





Laboratori pratici per gli studenti

Il cuore di Stemvolution è rappresentato da laboratori pratici online, ciascuno rivolto a gruppi di circa 20 studenti e strutturato in formato breve (2 ore in un pomeriggio), per offrire un’esperienza concreta e interattiva con l’AI generativa. Durante gli incontri, i partecipanti

hanno l’opportunità di costruire assistenti virtuali personalizzati, sperimentare la creazione di contenuti creativi attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale e comprendere i principi di funzionamento e le logiche di addestramento dei modelli generativi.

L’obiettivo non è soltanto trasferire competenze tecniche di base, ma anche sviluppare pensiero critico, creatività e consapevolezza nell’utilizzo di tecnologie che stanno ridefinendo il panorama educativo e professionale.





Formazione dedicata ai docenti

Accanto ai percorsi rivolti agli studenti, il programma prevede un ciclo di formazione strutturato per 50 insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso, della durata complessiva di 6 ore suddivise in tre incontri online da 2 ore ciascuno, fornisce strumenti pratici per integrare l’AI nella didattica quotidiana. Gli insegnanti approfondiranno tecniche di prompting creativo applicabili sia alle discipline umanistiche sia a quelle scientifiche e impareranno a utilizzare l’Intelligenza Artificiale integrata in strumenti come Office e Google per progettare e gestire le attività in aula. Il percorso include inoltre linee guida operative per replicare e adattare autonomamente i laboratori proposti agli studenti.

L’intento è rendere i docenti protagonisti attivi dell’innovazione, offrendo competenze immediatamente trasferibili e promuovendo un approccio strutturato, consapevole e responsabile all’Intelligenza Artificiale in ambito scolastico.





“Con Stemvolution vogliamo contribuire in modo concreto alla costruzione di una cittadinanza digitale più consapevole e inclusiva, riducendo le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle competenze tecnologiche avanzate. – commenta Alessandro Balsamo, Co-Founder di Develhope – In un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale sta entrando stabilmente nei processi educativi e professionali, investire su studenti e insegnanti significa rafforzare le basi per un sistema formativo più equo, innovativo e competitivo.”

“Portare l’intelligenza artificiale nella scuola e insegnare ai giovani a usarla in modo consapevole significa prepararli ad affrontare strumenti che sono sempre più presenti nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro. È fondamentale garantire pari opportunità di accesso alle nuove conoscenze in ambito IA e alle tecnologie più innovative, in questo modo si riduce il rischio che nel tempo le disuguaglianze aumentino. Stemvolution dimostra che quando scuole, imprese e istituzioni collaborano si possono creare percorsi concreti che uniscono inclusione e innovazione.” – commenta Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il Sociale.





“Stemvolution rappresenta un esempio concreto di come, attraverso il canale di cofinanziamento del Fondo per la Repubblica Digitale, sia possibile attivare collaborazioni con organizzazioni filantropiche, imprese, enti del Terzo Settore e mondo dell’istruzione per affrontare una delle principali sfide del Paese: lo sviluppo delle competenze digitali. Investire nell’educazione STEM e nell’alfabetizzazione all’Intelligenza Artificiale significa offrire alle nuove generazioni strumenti fondamentali per partecipare attivamente alla trasformazione digitale, riducendo al tempo stesso i divari territoriali e sociali ancora presenti. Progetti come questo contribuiscono a costruire un modello educativo più inclusivo, capace di generare opportunità concrete soprattutto nei contesti di maggiori fragilità.” – spiega Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.





“In Amazon crediamo che investire nelle competenze STEM e nell’educazione all’uso delle tecnologie fin dai banchi di scuola sia fondamentale per ridurre il divario digitale e contribuire a costruire un futuro più equo e competitivo per il Paese. Iniziative come Stemvolution dimostrano che la collaborazione tra aziende, istituzioni e mondo dell’istruzione può generare un impatto concreto sui territori, offrendo a studenti e docenti strumenti utili per comprendere e utilizzare in modo consapevole le tecnologie emergenti. – afferma Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it – Attraverso il sostegno a programmi di formazione e a progetti ad alto impatto sociale, Amazon mira a contribuire attivamente allo sviluppo di competenze chiave per il mondo del lavoro di oggi e di domani, favorendo l’inclusione e ampliando le opportunità per le nuove generazioni, in particolare nelle comunità meno servite”.

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