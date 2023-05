Dopo la recente acquisizione, Devoteam intende lanciare una nuova strategia commerciale e di reclutamento per rafforzare la sua posizione e la sua influenza in Italia.

Devoteam, società tecnologica di consulenza con più di 10.000 dipendenti in 20 Nazioni dell’area EMEA, ha appena annunciato la sua strategia per una crescita rapida e mirata in Italia. La recente acquisizione di quote della filiale italiana consente a Devoteam di realizzare le sue ambizioni e sviluppare le sue competenze con un piano per crescere rapidamente.

Nel 2022, Devoteam ha raggiunto l’obiettivo di un miliardo di euro di fatturato, con un margine operativo di oltre 100 milioni di euro e una crescita del 20%, di cui il 16% organica. Con TechRadar, pubblicazione annuale indipendente realizzata dai più importanti professionisti del gruppo, Devoteam si colloca all’avanguardia nel guidare le aziende nell’identificare il proprio percorso tra le miriadi di tecnologie emergenti.

Il valore di eccellenza di Devoteam, rafforzato da solide partnership con i leader più innovativi nell’ambito delle piattaforme cloud quali AWS, ServiceNow, OutSystems e altri, sarà ora accessibile ai clienti locali e internazionali con sede in Italia. “Le aziende vogliono gestire meglio il proprio Cloud, controllare meglio i propri dati ed avere garanzie di sicurezza e governo”, ha affermato Stanislas de Bentzmann, CEO di Devoteam, “La nostra strategia, veicolata da eccellenze nella tecnologia, è unica, offriamo competenze tecniche specifiche e all’avanguardia per garantire la trasformazione digitale delle aziende.”

La nuova strategia di accelerazione di Devoteam

Devoteam opera con successo in Italia dal 2006; l’acquisizione segna l’inizio di un processo di accelerazione che l’azienda ha in programma per l’Italia, basato sulla crescita del business e sulle assunzioni. Devoteam intende valorizzare il lavoro svolto in Italia con partner quali BMC e ServiceNow, concentrandosi su una nuova organizzazione che stimoli la crescita sia degli attuali asset italiani che delle nuove opportunità offerte dalla sua presenza a livello globale.

Questa nuova strategia replicherà in Italia le iniziative di maggior successo di Devoteam tramite processi di integrazione, sfruttando il valore dei propri team di esperti in Italia in collaborazione con centri di eccellenza situati in tutta la regione EMEA. Devoteam adotta un approccio olistico, coniuga innovazione tecnologica ed esigenze di business, riuscendo a offrire valore immediato ai clienti grazie ad una trasformazione digitale allineata con le priorità aziendali.

“Siamo convinti che per creare una partnership di successo, le aziende debbano condividere gli stessi valori. Ed è proprio questo un punto di vantaggio della nostra partnership con Devoteam, ovvero il voler soddisfare il cliente all’interno di un percorso di crescita che prevede un servizio a 360 gradi, non solo la vendita di uno o

più prodotti. La tecnologia oggi è a fianco del business e concorre al raggiungimento degli obiettivi in maniera decisiva, per questo siamo molto soddisfatti di questo accordo e crediamo che la nostra piattaforma fornirà i migliori risultati a tutti i livelli di mercato” ha dichiarato Amedeo Muro, Direttore Vendite Enterprise ServiceNow.

L’azienda si concentrerà in modo prioritario sull’adozione e l’ottimizzazione del cloud, considerato un importante catalizzatore per l’innovazione digitale e la crescita in Italia. Un recente studio di IDC prevede che la spesa complessiva legata al cloud in Italia crescerà del 22% nel 2023, a riprova di quanto il cloud sarà parte integrante della rapida digitalizzazione dell’Italia. Nel 2022, in Italia, il tasso di adozione del cloud da parte delle aziende più grandi è stato del 44%, mentre per quanto riguarda le PMI, il 52% di queste utilizza almeno un’applicazione cloud.

Espansione di Devoteam in Italia

La nuova strategia di Devoteam si concretizzerà negli imminenti piani di assunzione. L’azienda prevede di raddoppiare il numero della sua attuale forza lavoro competente ed innovativa grazie a un’azione di reclutamento continuo nei prossimi 18 mesi.

Devoteam offre ai dipendenti opportunità di rapida crescita professionale e di lavoro in team multidisciplinari. L’azienda offre un’ampia gamma di benefit ai dipendenti, tra cui sessioni di formazione e coaching sulle tecnologie più recenti, una struttura direzionale che si basa su una cultura di mentorship, politiche di lavoro ibrido flessibile e opportunità di collaborare con partner del calibro di AWS e ServiceNow. Devoteam è dunque in grado di creare un ambiente che premia la competenza e porta all’attuazione della sua vision: la tecnologia per le persone sblocca il futuro.

Nell’ambito della sua attività di espansione, Devoteam, attualmente con sede a Milano, intende aprire una nuova sede a Roma e un centro di delivery tecnico a Palermo. Devoteam intende valorizzare le regioni del Sud Italia, ricche di talenti e competenze, di università eccellenti e ITS innovativi. Insieme a numerosi altri attori del settore, Devoteam contribuirà alla crescita di questo ecosistema per giovani talenti e innovatori digitali, aiutando l’Italia ad accelerare la trasformazione digitale.

“Nel nostro Ateneo promuoviamo l’importanza del sapere e del saper fare offrendo ai nostri studenti un presente di studio di eccellenza e un futuro professionale qualificato grazie ai rapporti con le imprese, a partire da quelle che operano ed investono sul territorio” commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri “Accogliamo quindi con particolare favore la nascente collaborazione con Devoteam che nel prossimo futuro si estenderà sia all’ambito scientifico che a quello della formazione”.

Parlando dei piani di espansione di Devoteam in Italia, Francesco Cardinale, Country Manager Italia di Devoteam, ha dichiarato: “Identifichiamo aree specifiche e puntiamo a mantenere un alto livello di eccellenza quali leader di settore, pertanto scegliamo con attenzione persone di talento per il nostro team. Offriamo loro l’opportunità di progettare insieme il percorso professionale, mettendoli in contatto con persone straordinarie, come i nostri manager ed i nostri partner, che ci aiutano a portare avanti la nostra visione. Siamo entusiasti di intraprendere queste azioni nel Sud Italia e in tutto il Paese”.

Devoteam è cresciuta in modo straordinario in oltre 20 Paesi europei. La sua strategia, abbinata alla crescita del mercato del cloud globale e alla rapida evoluzione del mercato digitale, si tradurrà in un’iniziativa di successo che porterà grande valore ai clienti in tutta Italia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.