Il presidente di ANDISU, Emilio Di Marzio, ha partecipato ieri alla riunione inaugurale del Forum CNEL-TER “Territori, Economia, Rappresentanza”, la nuova sede permanente di confronto promossa dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro per favorire il dialogo tra istituzioni e reti rappresentative dei territori.

I lavori sono stati aperti dal presidente del CNEL Renato Brunetta, ricordando che il Forum nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle aree interne e montane, rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di rappresentanza e contribuire all’elaborazione di politiche orientate alla coesione, alla rigenerazione territoriale e allo sviluppo sostenibile.





ANDISU è tra le reti istituzionali chiamate a contribuire ai lavori del Forum, portando l’esperienza degli enti per il diritto allo studio universitario e il contributo che questi offrono allo sviluppo sociale ed economico dei territori attraverso servizi, residenze universitarie e misure a sostegno degli studenti.

«Nelle aree interne gli enti per il diritto allo studio rappresentano spesso un vero antidoto allo spopolamento. Contribuiamo a mantenere vive piccole università che esprimono un grande valore accademico e scientifico e che costituiscono un presidio economico e sociale fondamentale per i territori. Lo facciamo, in particolare, attraverso il potenziamento delle residenze universitarie.





Grazie ai fondi del PNRR, negli ultimi due anni sono stati investiti circa due miliardi di euro nello sviluppo dell’housing universitario. Il dialogo costante con i rettori, soprattutto degli atenei delle aree interne, ci consentirà nell’arco del prossimo anno e mezzo di inaugurare un numero significativo di nuove residenze nell’entroterra italiano, rafforzando il ruolo delle università come motore di sviluppo, coesione e attrattività dei territori», ha dichiarato Emilio Di Marzio, presidente di ANDISU.





Nel corso della riunione inaugurale, i rappresentanti delle reti aderenti hanno condiviso esperienze, individuato le principali priorità strategiche e avviato un percorso di collaborazione finalizzato alla definizione di proposte comuni per rafforzare la competitività dei territori, migliorare la qualità dei servizi pubblici e sostenere la crescita delle comunità locali.

La partecipazione di ANDISU al Forum CNEL-TER conferma il ruolo strategico del diritto allo studio universitario quale leva di sviluppo territoriale, capace di favorire l’accesso all’istruzione superiore, contrastare i divari geografici e sostenere la vitalità delle aree interne attraverso investimenti in servizi e infrastrutture dedicate agli studenti.

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