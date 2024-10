Sabato 5 Ottobre dalle ore 17:30 a Villa Filippina a Palermo si svolgerà l’iniziativa “Diamo voce alla Palestina” in cui interverranno il giornalista Hassan El Selmi in collegamento da Gaza e Hamudi Huraini della rete di resistenza non violenta dalla Cisgiordania.



A confrontarsi con i due ospiti ci saranno in sala Luisa Morgantini Presidente di AssopacePalestina e storica esponente del movimento per la pace e per la Palestina, Leoluca Orlando Europarlamentare eletto nelle fila di Alleanza Verdi e Sinistra e già Sindaco di Palermo e Pierpaolo Montalto segretario regionale di Sinistra italiana.

L’iniziativa dando voce ai territori palestinesi vuole esprimere solidarietà al popolo palestinese e libanese martoriati dalle politiche di Netanyahu e chiedere l’immediato cessate il fuoco in tutta l’area.

03 ottobre 2024





Luogo: Villa Filippina, Villa Filippina, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.