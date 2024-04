Lunedì 22 , alle 9.30, nell’aula, è in agenda un incontro dibattito con proiezione del film il “Gioco è fatto ? ”, rivolto agli studenti delle seconde classi.

Il progetto, realizzato a livello nazionale con i finanziamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e promosso dalla Regione Sicilia, attraverso i distretti sanitari locali ed ha come obiettivo quello di contrastare il fenomeno giovanile delle nuove dipendenze in particolare del gioco d’azzardo attraverso i social.

Per il territorio di Giarre, il servizio è curato dal dott. Alessandro Torrisi, educatore professionale, referente e responsabile.

Il progetto, della durata di due anni, è stato avviato lo scorso dicembre 2023, con un test anonimo somministrato a tutte le classi, ed è rivolto in particolare agli studenti delle seconde classi, che hanno già sostenuto due incontri per ciascuna classe. Esso prevede altri incontri formativi anche per i genitori e i docenti, inoltre, dal mese di dicembre, ogni venerdì è aperto anche uno sportello specifico di ascolto per tutti. All’ incontro saranno presenti la d.s, Tiziana D’ Anna, il referente del progetto Gap ed educatore professionale, Alessandro Torrisi e la referente del progetto, la docente Pina Borzì.

Luogo: I.I.S “LEONARDO”, VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

