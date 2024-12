Difesa e sicurezza al centro del nuovo master dell’Università degli studi di Palermo. Promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) per l’anno accademico 2024/2025, il Master di I° Livello come “Analista delle politiche internazionali di Difesa e Sicurezza” dura 1500 ore, per 60 CFU, e ha la sua sede operativa presso il Polo Universitario Territoriale di Trapani. Coordinato da Giorgio Scichilone, docente ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche, ha come coordinatrice vicaria Daniela Irrera, docente ordinaria di Relazioni Internazionali.





Al centro del percorso specialistico temi della geopolitica e delle relazioni internazionali, degli studi strategico-militari e di intelligence, delle istituzioni nazionali e internazionali che presiedono alla difesa e alla sicurezza nonché delle teorie securitarie.

Previsti percorsi giuridici, dal diritto internazionale a quello costituzionale; così come un’attenzione specifica sarà posta alla conoscenza informatica della cybersecurity. Non mancheranno analisi sugli aspetti che legano la sicurezza all’economia e focus sulla sicurezza sanitaria, la cui sensibilità nevralgica e politica è stata chiara con la pandemia.





Moduli Master e docenti

Il team di docenti raccoglie esperienze scientifiche e professionali di esperti di vari settori, cui si aggiungeranno lezioni e seminari di personalità del mondo accademico-scientifico e delle istituzioni.

Teorie securitarie e Cyberpolitics – Luana Maria Alagna (UNIPA); Storia dei servizi segreti – Elena Vigilante (UNIROMA); Istituzioni politiche e sicurezza cibernetica – Giorgio Scichilone (UNIPA); Diritto umanitario internazionale I – Diego Mauri (UNIPA); Diritto umanitario internazionale II – Massimo Starita (UNIPA); Analisi dei dati per la business intelligence – Stefano Barone (UNIPA); Intelligence e sicurezza nazionale – Marco Mayer (LUISS); Sicurezza, insicurezza e guerra nel contesto internazionale attuale – Alessandro Colombo (UNIMI); Politiche di contrasto al terrorismo internazionale e violenza politica – Daniela Irrera (CASD); Cybersecurity in Smart and critical infrastructure – Fulvio Valenza (POLITO); Crimini informatici e Cybersecurity – Giuseppe Lo Re (UNIPA); Difesa, sicurezza e giustizia penale internazionale – Francesco Parisi (UNIPA); Politiche sanitarie, pandemie e dispositivi di sicurezza – Nicola Scichilone (UNIPA); La dimensione internazionale ed europea dell’organizzazione della sicurezza pubblica – Riccardo Ursi (UNIPA); La security nel sistema portuale e marittimo italiano – Gaspare Panfalone (CEO Riccardo Sances&Co);Violenza politica: il potere e le stragi in Italia – Alessandra Dino (UNIPA); La dimensione costituzionale della privacy e del diritto alla sicurezza informatica – Maria Esmeralda Bucalo (UNIPA); Cyber Warfare and Global Politics – Luigi Martino (UNIBO); Sicurezza e difesa degli asset spaziali – Marco Lisi (ASI); Organizzazioni criminali globali – Fernando Dalla Chiesa (UNIMI).





Borse di studio e calendario lezioni

Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì e sabato dal giorno 1febbraio 2025 e potranno essere seguite anche da remoto. La scadenza del bando è fissata in giorno 20 dicembre 2024 e i posti disponibili sono in tutto 30. Sono 10 le borse di studio da 2.500 euro messe a disposizione dalle aziende pubbliche e private, presso cui i corsisti e le corsiste svolgeranno i tirocini previsti dal piano didattico.





Per informazioni: https://tinyurl.com/mru7nb68

Oppure contattare Franco De Franchis – franco.defranchis@unipa.it (U.O. Master e Corsi di perfezionamento); Vincenzo Costa – vincenzo.costa@unipa.it (U.O Gestore amministrativo contabile e Affari generali di Trapani)









