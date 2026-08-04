“La situazione nel comprensorio agricolo servito dalla diga San Giovanni di Naro è ormai insostenibile. Gli agricoltori denunciano da settimane gravi difficoltà nell’approvvigionamento irriguo e, con queste temperature, ogni giorno di ritardo rischia di compromettere definitivamente le produzioni”. Lo dichiara l’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha presentato un’interrogazione urgente al Governo Regionale e all’Assessore all’Agricoltura.

Al centro dell’interrogazione anche le condizioni della rete irrigua, sulla quale gli agricoltori segnalano perdite e dispersioni, e le difficoltà del Consorzio di Bonifica nell’eseguire tempestivamente gli interventi necessari.





“Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente, verificando le condizioni della rete, riparando le condotte e mettendo il Consorzio nelle condizioni di operare. Se necessario, si individuino risorse straordinarie: in questo momento la priorità è garantire l’acqua e salvare le produzioni agricole”.

L’On. Marchetta chiede tempi certi per il ritorno alla regolare erogazione dell’acqua. «Non c’è più tempo da perdere. Dietro questa emergenza ci sono aziende, famiglie e un intero comparto economico che rischia danni gravissimi. Servono risposte e interventi concreti, adesso”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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