È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.
Oltre un mese di ricerche
L’uomo, 84 anni, era disperso dal 27 giugno. Era scomparso dopo essersi tuffato in acqua durante una gita in barca.
Il corpo è stato individuato nel corso delle ricerche, andate avanti per oltre un mese.
Il malore dopo il tuffo e l’imbarcazione che si allontana
Secondo la ricostruzione emersa nelle prime ore successive all’incidente, Luigi Cavallari si trovava a bordo di una piccola barca insieme alla moglie e ad altre persone.
Dopo essersi immerso in acqua, l’84enne sarebbe riemerso per alcuni istanti riferendo di non sentirsi bene.
L’imbarcazione, però, che non risultava ancorata, avrebbe iniziato ad allontanarsi, impedendo a chi era presente di intervenire immediatamente per soccorrerlo.
Pochi istanti dopo Cavallari è scomparso sott’acqua senza più riemergere.
È stata la stessa ministra Roccella a contattare immediatamente le forze dell’ordine quando si è resa conto della situazione.
Chi era Luigi Cavallari
Luigi Cavallari era una figura molto conosciuta nel mondo accademico.
Per molti anni ha insegnato Tecnologia presso la facoltà di Architettura dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.
Tra il 2005 e il 2012 ha inoltre ricoperto il ruolo di direttore del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.
Lo scorso marzo aveva festeggiato insieme alla ministra Eugenia Roccella le nozze d’oro.
La coppia ha avuto due figli.
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