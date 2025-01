Romano (Presidente Commissione per la Semplificazione) ‘proficuo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali Stanzione. Digitalizzazione della P.A, diritto all’oblio sul web, intelligenza artificiale e informazione tra i temi trattati’

Si è tenuta oggi a palazzo San Macuto – sede della Commissione parlamentare per la semplificazione presieduta dall’on Saverio Romano – l’audizione del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui processi di semplificazione della digitalizzazione.

‘Ringrazio innanzitutto il Garante per la sua disponibilità e per il contributo offerto soprattutto per quello che riguarda i temi della digitalizzazione della pubblica amministrazione, del diritto all’oblio sul web e delle nuove sfide che l’intelligenza artificiale implica’.

Stanzione ha sottolineato l’importanza che la digitalizzazione della pubblica amministrazione abbia come riferimento la protezione dei dati personali, in considerazione del fatto che il Garante agisce in sede consultiva per prevenire eventuali violazioni o irregolarità.

‘Ho affrontato con il Garante – aggiunge Francesco Saverio Romano – la questione del diritto all’oblio sul web: importanti le novità e i risultati per quello che attiene l’oblio oncologico – ossia il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni o subire indagini sulla propria condizione patologica – sul quale si sono ottenuti importanti progressi, a fronte di difficoltà relative all’oscuramento di profilazioni che permangono sulla Rete’.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale il presidente Romano ha sottoposto la questione della individuazione, attraverso i mezzi offerti dall’AI, delle notizie e della loro provenienza, in modo da poterle eventualmente rimuovere dalle indicizzazioni. Una proposta all’esame del Garante e che potrebbe essere inserita nella legge sull’intelligenza artificiale.

