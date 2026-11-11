“Finalmente. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge “Ordinamento della dirigenza nell’Amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”. Un risultato importante, atteso da tempo, che segna un passaggio fondamentale per il rinnovamento della dirigenza regionale e per il futuro della macchina amministrativa siciliana. Un traguardo raggiunto grazie al confronto e all’impegno delle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp che hanno sostenuto con determinazione la necessità di superare le criticità dell’attuale ordinamento. Un apprezzamento va a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito a questo risultato. Quando si mette al centro l’interesse della Sicilia, il confronto e la responsabilità istituzionale possono superare ogni appartenenza politica”. Così le organizzazioni sindacali in una nota.

Che aggiungono: “Ma adesso non c’è tempo da perdere: bisogna passare dalle parole ai fatti. La priorità è bandire subito i concorsi per il reclutamento della nuova dirigenza regionale, superando le carenze di organico e garantendo agli uffici professionalità, competenze e nuove energie. Non possiamo permettere che questa riforma rimanga soltanto sulla carta. Occorrono tempi certi e procedure rapide e trasparenti per dare piena attuazione alla legge. L’obiettivo è una Regione più moderna, efficiente e capace di funzionare meglio, con uffici in grado di garantire risposte più rapide, servizi migliori e procedure meno complesse. Perché una macchina amministrativa che funziona meglio significa più diritti e servizi per i cittadini, meno ostacoli per le imprese e maggiori opportunità di sviluppo per la Sicilia. Il risultato raggiunto va riconosciuto, ma la vera sfida comincia adesso. Le organizzazioni sindacali continueranno a vigilare affinché agli impegni seguano fatti concreti. Una riforma attesa, una legge approvata. Ora subito i concorsi: la Sicilia non può più aspettare”.

Luogo: Palermo

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