Il Comitato Siracusa Pride 2023 promuove un confronto aperto con gli otto candidati alla guida della città, un incontro volto ad approfondire con loro il tema dei diritti LGBTQI+ e della tutela dei cittadini e cittadine, gay, lesbiche, bisessuali e transgender come soggetti di diritto. Nelle nostre città, come conferma la cronaca quotidiana, di intolleranza e violenza si continua a soffrire e a volte anche a rimetterci la vita. A soccombere, troppo spesso sono giovanissimi e giovanissime LGBTQI+ vittime di atti di bullismo o peggio ancora, rifiutati dalle famiglie d’origine, una tendenza negativa che, come Coordinamento Siracusa Pride, crediamo vada affrontata ed invertita a livello legislativo e formativo, tramite l’adozione di politiche mirate a costruire cittadinanza, inclusione e uguaglianza tra le persone.

L’appuntamento in programma venerdì 12 maggio, alle ore 18:30 presso l’Urban Center di Siracusa in via Nino Bixio, 1 sarà moderato da Dario Accolla, docente, scrittore ed attivista siracusano per i diritti civili. Tutti i candidati e la candidata a Sindaco di Siracusa hanno accettato l’invito e saranno presenti. Ricordiamo che il Coordinamento Organizzativo del Siracusa Pride 2023 è composto da: Arcigay Siracusa, Stonewall GLBT Siracusa, Amnesty International – Gruppo Italia 85, Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, COBAS Scuola Siracusa, COBAS pubblico impiego Siracusa, Giosef Siracusa, Giovani Menti Libere, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rete Degli Studenti Medi Siracusa, UIL, Zuimama Arciragazzi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.