Disabili psichici: l’ANCI Sicilia audita questa mattina durante la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Salute, Servizi sociali e sanitari, svoltasi nella Sala Pio La Torre all’ARS.

L’Associazione dei comuni siciliani auspica che, a seguito di questo incontro, “si possa giungere ad una soluzione concreta per il pagamento delle somme dovute dalle ASP per la quota parte delle rette di ricovero dei disabili psichici anche relative agli anni passati. Si evidenzia, infatti, che a partire dal 2018, anche per quelle poche province nelle quali era riconosciuta una compartecipazione da parte delle ASP, è stata sospesa ogni forma di contributo”.

“Si tratta – hanno spiegato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – di un problema che da troppo tempo grava sui bilanci degli enti locali, che si trovano a dover sostenere per intero il costo delle rette aggravando così la già precaria condizione finanziaria. È fondamentale che venga garantita la copertura finanziaria per le somme pregresse e, soprattutto, che si preveda un contributo stabile e strutturale a carico del sistema sanitario, al fine di assicurare la continuità e la sostenibilità di questi servizi essenziali,”

L’ANCI Sicilia ha ribadito “la necessità di un intervento finanziario e normativo chiaro che definisca con certezza il riparto delle competenze e delle risorse, evitando che siano i comuni a dover sopportare oneri che dovrebbero essere a carico del sistema sanitario regionale”.

“Ci auguriamo – hanno concluso Amenta e Alvano – che la partecipazione alla seduta di oggi di numerosi deputati appartenenti a tutte le forze politiche, dei dirigenti generali dei Dipartimenti della Famiglia e della Pianificazione strategica, Maria Letizia Diliberti e Salvatore Iacolino, e dell’assessore regionale per la Salute, Daniela Faraoni, possa essere un fattore decisivo perché si arrivi in tempi brevi ad un’azione significativa su tale annoso tema”.

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia- Tel. 3349800242 carla.muliello@anci.sicilia.it





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.