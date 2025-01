Il Comune di Palermo dà il via libera alla gara pubblica – che sarà pubblicata nei prossimi giorni – sul potenziamento degli interventi di sostegno in favore delle persone con disabilità.

L’azione, fortemente voluta dall’Assessorato comunale alle politiche socio sanitarie del Comune di Palermo, si inserisce nelle attività già messe in campo dall’Amministrazione per i soggetti portatori di disabilità e mira ad avviare un processo di inclusione sociale e di miglioramento della qualità di vita del beneficiario dei servizi individuati in base all’esigenze e alle condizioni socio-sanitarie del disabile.

L’intervento PA4.4.11.1.d Integrazione sociale e benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie servirà a consolidare i servizi e le azioni che riguardano i Piani personalizzati di vita e la piena integrazione delle persone con disabilità come sancito dalle Legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

Il servizio della durata di 24 mesi sarà affidato attraverso procedura pubblica e si occuperà della governance e del monitoraggio delle attività previste dal Piano Individuale elaborato dall’Unità Valutazione Multidimensionale con la collaborazione del Servizio Sociale della U.O. Interventi per persone con disabilità e dell’ASP 6.

Le risorse individuate ammontano a € 18.280.837,18 e sono a valere su PN METRO PLUS 2021-2027 – Priorità 4 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale”.

Grazie a queste risorse saranno stabilmente sostenuti e avviati interventi destinati alle persone con disabilità e alle loro famiglie residenti nella città di Palermo.

Le attività saranno svolte anche in ottica preventiva per tutti quei soggetti che necessitano di prestazioni socio-educative, aggregative e sportive.

Tale somma servirà anche al potenziamento del servizio di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale nonché per l’istruzione e la formazione al lavoro del soggetto con disabilità.

“Questa amministrazione ha riservato alle attività sociali una fetta importante del programma 21-27 dei fondi Pn Metro Plus e la gara che sarà pubblicata nei prossimi giorni dà il via libera a una misura innovativa – affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche socio sanitarie Rosi Pennino – che consentirà a numerosi soggetti con disabilità in città e alle loro famiglie di migliorare la qualità di vita e l’integrazione nella vita di comunità. Attraverso il supporto dei servizi sociali puntiamo a rendere il soggetto con disabilità autonomo e parte integrante della nostra società. È una sfida importante che parte, innanzitutto, dai bisogni del destinatario della azione e che si muove su più dimensioni quella familiare, sociale, formativa, lavorativa e socio-sanitaria non perdendo mai di vista la centralità della persona”.

