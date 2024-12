Dopo mesi di disservizi, al Comune di Giarre torna finalmente operativo Urbix, il portale che consente a professionisti e cittadini la gestione informatica delle pratiche presso lo Sportello unico per l’Edilizia. L’associazione ArchLife, che riunisce gli architetti dell’area ionico etnea, da una parte tira un sospiro di sollievo per la riattivazione ‘temporanea’ del servizio, dall’altra lancia un appello al Governo Regionale affinché venga presto adottato un portale unico per tutti i comuni dell’isola. “La pluralità dei sistemi informatici adottati dagli Enti con piattaforme elaborate e vendute da terzi, è un innegabile punto di debolezza dell’intero sistema – spiega il presidente di ArchLife, l’architetto Salvo Patanè – Il Testo unico in materia di edilizia, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pesantemente emendato, infatti, dovrebbe mettere a registro unico su scala nazionale ogni attività inerente all’edilizia e i suoi numerosi correlati. Dovrebbe, perché, la Sicilia, Regione a Statuto speciale, gode di potestà legislativa primaria in molte materie tra cui l’Urbanistica”.

ArchLife propone una soluzione nell’immediato. “Sarebbe sufficiente introdurre un elemento di semplificazione a scala regionale, almeno per le attività edili – spiega ancora Salvo Patanè – Un portale unico per la gestione delle pratiche edilizie in tutti i comuni dell’isola, come già avviene per le Soprintendenze (Paesaggistica Sicilia) e il Genio Civile (Sismica Sicilia). Ciò consentirebbe ai professionisti, oltre che agli uffici comunali, di uniformare su ampia scala il processo di caricamento e di gestione delle pratiche edilizie e produttive e di operare senza incertezze in una materia così importante. Ci auspichiamo che il Governo Regionale – prosegue il presidente di ArchLife – intervenga in tempi brevi”.

Intanto è in preparazione “Anniversay 2014/2024” Seminario formativo aperto al pubblico organizzato in due sessioni: “Dialoghi d’Architettura tra spirito e materia” e “Cantiere città: confronto tra i Sindaci architetti della provincia di Catania”, in programma il 14 dicembre, dalle ore 9,00 al Cine Teatro Rex di Giarre. Un confronto a tutto campo tra architetti, urbanisti, università, professionisti e amministratori pubblici sul futuro delle città, fulcro di complesse dinamiche in continua evoluzione. L’evento è organizzato da ArchLife con il Patrocinio di Ordine e Fondazione degli Architetti della provincia di Catania e di IN/Arch Sicilia, proprio in occasione del decennale dalla sua costituzione. “Siamo nati dieci anni fa con lo scopo di difendere il ruolo sociale dell’Architetto e dell’architettura nella contemporaneità -conclude Patanè – in tutte le sue forme espressive, e continueremo a farlo.”

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.