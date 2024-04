Tipo segnalazione: Degrado

L’amministrazione De Luca nasce da un preciso impegno di innovazione e rinnovamento, almeno così di dichiarava circa un anno fa! – punti essenziali e fondamentali erano;

a)Tutela del territorio e avvio veloce del PUG, tenendo presente la possibilità di un PUG di zona, Comuni limitrofi;

b) riordino del comparto Commercio e suoi derivati; c) Turismo e Cultura, la principale risorsa del nostro territorio da difendere e potenziare;

c) ristrutturazione del comparto Economico finanziario, specie nella fase di operatività della OSL!

A distanza di oltre dieci mesi dall’insediamento, l’amministrazione della marcia in più lascia a desiderare su quasi tutte le emergenze di Taormina, –

1) la gestione del servizio economico finanziario, a assunto connotazioni tragico comiche, emissione di bollettazioni idrico e Tari che non rispettano i dettami di legge e le disposizioni di ARERA, e a volte, molte, con tributo già incassato, l’assoluta mancanza di adeguate risposte alle centinaia di contribuenti che si sono recati agli uffici per avere delucidazioni convogliati in soli due giorni settimanali, per non parlare della confusione creata, forse appositamente, fra il debito/credito relativo agli anni di competenza della OSL;

2) Il Turismo e la Cultura uguale a zero, le uniche iniziative quelle di aprire il monumento più rappresentativo a straordinarie “mostre” di elevato contenuto “artistico” che qualificano altamente la ex chiesa di San Sebastiano e quella del Carmine, alcun passo in avanti sulla questione Parco di Taormina Naxos, perdita della memoria su TaoArte, nessuna seria interazione con TaoBook, La fondazione Mazzullo stravolta e privata del suo vero significante, insomma nulla di “innovativo” se non la ricerca di effimeri consensi elettoralistici;

3) Sul Commercio e delle sue dirette emanazioni (suolo pubblico) meglio stendere un velo pietoso, non si è toccato nulla per non disturbare lo status quo e lasciare mano libera alle interpretazioni più o meno fantasiose delle direttive assessoriali o dirigenziali:

4) scandalosa, poi, la questione della tutela del territorio e la conseguente mancanza di iniziative sull’assetto Urbanistico della città PUG anche comprensoriali, esame comparato dei quartieri limitrofi al centro storico, la intenza cementificazione dei costoni e financo della Via Leonardo da Vinci… nessuno sguardo critico alle frazioni… un disastro epocale che non fa che confermare quanto di “buono” fatto dalle precedenti amministrazioni che si dovevano “abbattere”! Un vero tradimento di quella parte di popolo che entusiasticamente aveva aderito alla Novità Cateno, per poi ritrovarsi con le stesse proposizioni e anche uguali “Uomini” alla guida di Taormina! –

Che Taormina ne prenda atto e reagisca!

Pippo Manuli cittadino e repubblicano

Luogo: Palazzaccio, Corso Umberto, 272, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

