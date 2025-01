Una rete di sportelli fisici, dislocati sul territorio, dedicati alla promozione della cultura digitale e all’inclusione tecnologica affinché siano accessibili a tutti. Necessaria una rete capillare per l’innovazione, la conoscenza e l’inclusione.

Promuovere la digitalizzazione e la cultura dell’Intelligenza Artificiale (AI) attraverso appositi sportelli sparsi su tutto il territorio siciliano. Un team di esperti fornirà nei dettagli le modalità di collaborazione e opportunità offerte dal progetto. Obiettivi prioritari ridurre il digital divide attraverso strumenti e conoscenze a chiunque desideri avvicinarsi al digitale, oltre ad una informazione di base e corsi, workshop e attività pratiche su argomenti relativi all’informatica di base e ai fondamenti di Intelligenza Artificiale. Lo fa sapere Esidia, l’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale.





Gli ESIDIA Point rappresenteranno il cuore pulsante dell’Ente sul territorio, si adopereranno al servizio dei cittadini e delle imprese per fornire loro il supporto necessario e saranno a disposizione di chiunque desideri avvicinarsi al mondo del digitale. I Point promuoveranno la digitalizzazione e metteranno a disposizione dei fruitori tutti gli strumenti concreti e necessari per consentire di conoscere ed utilizzare le tecnologie sfruttandole al meglio per i propri scopi. Daranno luogo anche ad uno spazio di incontro e di crescita in cui chiunque potrà imparare, condividere e sviluppare competenze per affrontare il futuro con consapevolezza tecnologica.





Non solo sportello formativo ma anche punto di consulenza e accesso alle informazioni per fruire di servizi su misura per le diverse esigenze. I cittadini potranno alfabetizzarsi digitalmente e le PMI potranno accedere a consulenze per migliorare la propria competitività e usufruire di orientamento ottimizzando i propri servizi attraverso il digitale. Destinatarie tutte le fasce della popolazione e sociali.

Ospitati presso enti pubblici, associazioni, scuole, università, aziende private, negozi su strada, gli sportelli creeranno una rete accessibile ed inclusiva in tutte le aree più svantaggiate, promuovendo una cultura digitale per tutti.

Numerosi i servizi offerti: conoscenze di base sul digitale; supporto all’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione; formazione personalizzata; consulenza per le imprese; accesso alle opportunità digitali.

ESIDIA invita aziende private istituti scolastici, enti pubblici, negozi su strada, associazioni, che abbiano interesse, ad entrare a far parte della rete e diventare gratuitamente un ESIDIA Point. Collaborare al progetto significa contribuire attivamente alla crescita tecnologica e culturale del territorio siciliano e, al contempo, fornire un servizio concreto alla comunità. Tutte le informazioni all’indirizzo di posta elettronica info@esidia.it o consultando il sito www.esidia.it.

