Show inedito di Anna Luana Tallarita in veste semielettrica e acustica e live per presentare il nuovo singolo “Diversità”



Dove: Terrazza di Giò Via Alessandro Volta, 14, Lampedusa

Quando: Dal 20/08/24 al 20/08/24 Ore 21.30

Luana nome rebranding dell’artista Anna Luana Tallarita, presenta “Diversità”.

Che preannuncia il nuovo lavoro discografico in uscita dopo settembre, fatto di nu jazz elettronica e melodie cantante dalla sua splendida voce.



Il brano, prodotto da EJ production e distribuito in tutti i negozi digitali è disponibile in tutte le piattaforme e nei digital store insieme al videoclip ufficiale su Youtube. L’artista italo portoghese presenterà il nuovo singolo in uno degli appuntamenti aperti al pubblico, alla Terrazza di Giò, a Lampedusa dove Luana, che punta al rebranding del suo nome per presentare il nuovo singolo pop, canterà alcuni brani dal vivo e terrà un’ intervista in cui racconterà la storia di come è nato il brano. Dentro uno show case semielettrico acustico e live, primo importante appuntamento, di un minitour di presentazione dei nuovi lavori.



Scritto e composto proprio a Lampedusa, con gli amici musicisti con cui ha cantato allo O’ Scia di Baglioni, che per tante edizioni ha musicato l’isola di Lampedusa. Brano che infatti, avrebbe dovuto essere proposto al pubblico insieme al compianto “Tony” Antoine Michel, importante musicista di world music lampedusano di origini Tunisine, anima artistica dell’isola. A cui l’evento è dedicato e che infatti lo citava, lo special, in un brano degli ultimi album. E che poi ha preso tutt’altra strada d’arrangiamento.



Luana, ha abituato il suo pubblico di arte cultura spettacolo e performance complete. Dove la musica jazz, prevalentemente, ma anche il pop e l’elettronica oggi, viene cantata e preformata, nei vari suoi aspetti. Improvvisativi, artistici, con brani dai testi spesso di denuncia sociale.



Come “Diversità” il cui testo racconta a chiare note, del dramma dell’immigrazione. Del viaggio senza ritorno della morte in mare. Quel mediterraneo che grida la sua voce oggi è nella potente voce di Luana. Che torna a Lampedusa per fare ascoltare questo singolo corredato da un video insieme al suo duo acustico con il chitarrista Gianpierre Espinoza Paz.



Il brano vede la produzione artistica di Anna Luana Tallarita e unisce le sonorità della pop music, hip -hop ed elettronica arrangiato da Gianpierre Espinoza Paz chitarrista e produttore, da Antonio Polidoro musicista batterista produttore fonico e tecnico del suono e registrato nello studio di quest’ultimo BlapStudio di Milano.



Uno special di Old-school hip hop e la caratura internazionale del brano ne fanno una hit forte e di impatto. Un pop più che originale, un brano dal testo denuncia capace di arrivare e parlare a tutti con il linguaggio della musica



Accattivante, radiofonico da trasmettere dalle consolle dei dj. Il videoclip ufficiale è stato girato in studio di registrazione, con immagini reali tratte dagli sbarchi e a Lampedusa. Prodotto da EJ production e curato dall’artista fotografo e videomaker Dominique Carbone. Diretto da Anna Luana Tallarita. Il Video amplifica e rafforza la drammaticità del messaggio che il brano vuole veicolare.

Essere presenti a quest’evento con Luana, è l’unica cosa da aggiungere in una location d’eccezione a Lampedusa per un incontro elegante intenso e festoso Per la presentazione del nuovo lavoro.

Luogo: Lampedusa , Terrazza di Giò

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.