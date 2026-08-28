“Dove è stata l’amministrazione comunale fino a questo momento? Perché nessuno si è accorto prima della situazione del mare di Mondello?”. Così Carmelo Miceli, coordinatore regionale per la Sicilia di Progetto Civico Italia sulla ordinanza del Comune di Palermo che prevede il divieto di balneazione nel tratto di mare vicino all’ex stabilimento Charleston di Mondello.





“Le analisi dell’Asp – continua Miceli – evidenziano il superamento dei limiti relativi al parametro enterococchi intestinali ed escherichia coli in mare, vuol dire che fare il bagno in quella zona è potenzialmente dannoso per la salute. A questo punto c’è da chiedersi come si muoverà l’amministrazione nei confronti di chi in queste settimane, dopo le denunce inascoltate di Ismaele La Vardera, ha continuato a fare il bagno in quella zona. A La Vardera, dunque, va il nostro ringraziamento per aver contribuito a tutelare la salute della comunità”.

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