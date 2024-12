Domani, sabato 14 dicembre 2024, si gioca al PalaCatania la dodicesima e penultima giornata del girone di andata del Campionato di volley maschile di Serie A2 Credem Banca 2024/25, match tra Cosedil Saturnia Acicastello e Consar Ravenna, fischio d’inizio alle ore 19:00.

Per i giocatori biancoblu, reduci dalla sconfitta per 3 a 1 in trasferta contro Fano (la terza consecutiva in Campionato) è un momento delicato della stagione. Dall’altra parte della rete Consar Ravenna che, nell’ultima giornata di Campionato, ha archiviato la pratica Cantù con un netto 3 a 0, consolidando la terza posizione in classifica.

La squadra di mister Valentini – secondo di Gianlorenzo Blengini sulla panchina della Nazionale Seniores Maschile dal 2017 al 2021 – è ben strutturata. Un roster giovane e con molta fisicità che in cabina di regia schiera Antonino Russo, classe 2004, alla sua seconda stagione in Emilia Romagna. In attacco spiccano Alessio Tallone e Hampus Ekstrand, due anni di SuperLega a Taranto. L’opposto è Tommaso Guzzo, prodotto del vivaio di Padova. Al centro due giocatori di esperienza come Riccardo Copelli e Andrea Canella, 16 annate complessive tra A1 e A2, in due. Il libero, e anche capitano, è Riccardo Goi, bandiera degli emiliani, alla sua decima stagione complessiva con la maglia ravennate.

“Adesso è importante ritrovare la vittoria e domani giocheremo contro Ravenna che è una delle migliori espressioni di questo campionato – è il commento di coach Camillo Placì alla vigilia del match – Qui a Catania, al PalaCatania, davanti al nostro pubblico contiamo di giocare al meglio mettendo in campo una prestazione collettiva di squadra che ci permetta di vincere. Dobbiamo decisamente trasformare in punti il grande lavoro settimanale che facciamo in allenamento”.

Per raggiungere questo obiettivo coach Placì potrà contare su tutti i suoi giocatori e, dopo l’annuncio dello scioglimento consensuale del contratto con il libero Francesco Pierri, la società comunica che a vestire la maglia del libero biancoblu, a partire dal match di domani, unendosi al numero 13 Simone Lombardo, sarà il catanese Simone Orto che, prima di approdare alla Cosedil Saturnia e far parte del reparto schiacciatori, nelle due stagioni passate in A3 a Belluno e in A2 a Ravenna, aveva ricoperto egregiamente proprio questo ruolo.

Il botteghino del PalaCatania aprirà le sue porte alle 17:45.

Per l’acquisto dei biglietti (15 € Trib. A inferiore, 10 € Trib. Ordinaria, 5 € Curve), rimane attiva la prevendita online su LiveTicket e nei punti vendita convenzionati.

La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.tv.

